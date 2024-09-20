İsrail askerleri, Batı Şeria'daki baskında ölen Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinin Kabatiya beldesine bugün baskın düzenledi.

Baskında bir evi kuşatan İsrail askerlerinin saldırısında 3 Filistinli öldü.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri 3 Filistinlinin cenazesini bulundukları evin çatısından aşağı attı.

Sosyal medyada yer alan görüntüde, 3 İsrail askerinin ölen Filistinlilerin cenazelerinin bulunduğu binanın çatısında olduğu görülüyor.

Askerlerden birinin ölen Filistinlilerden birinin cenazesini teklemeyerek çatının kenarına ittiği cep telefonu kamerasına yansıyor. Daha sonra bu Filistinlinin naaşı İsrail askerince çatıdan aşağı atılıyor.

Görgü tanıkları ayrıca Filistinlilerin naaşlarının İsrail'e ait buldozerlerle olay yerinden götürüldüğünü aktardı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas’tan konu hakkında yapılan açıklamada, “Şehit naaşlarını çatılardan atarak gerçekleştirdiği vahşi görüntüler, işgal ordusunun, uluslararası toplumun sessizliği ve ABD’nin siyasi ve askeri koruması altında, bir yıldır Gazze'de halkımıza yönelik katliam ve soykırım uygulayan barbarlığını ve vahşetini bir kez daha teyit etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öldürülen Filistinlilerin cenazelerine yapılan çirkin muamelenin kınanması gereken bir suç olduğu vurgulanarak, uluslararası tüm kurum ve kuruluşlara bu muameleyi kınama çağrısı yapıldı.