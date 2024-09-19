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        Haberler Yaşam İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!

        Ekimde deniz tatili yapmak için en iyi 11 adres

        İngiliz The Times gazetesi, ekim ayında deniz tatili yapmak için gidilebilecek 11 adresi paylaştı... Listenin 3. sırasında Muğla'nın gözde ilçelerinden Fethiye bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.09.2024 - 10:49 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:49
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        • 1

          Muğla'nın Fethiye ilçesi, İngiliz The Times gazetesi tarafından ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında 3. sırada gösterildi.

        • 2

          Fethiye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 'Best places for a beach holiday in october' başlığıyla 'Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler' listesini açıklayan gazete, Türkiye'den sadece Fethiye'yi seçti.

        • 3

          Ekim tatili için 11 ülkenin tatil merkezlerini tavsiye eden The Times'ın Fethiye ile ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

        • 4

          "İngiltere'den Dalaman havaalanına direkt uçuşlar sayesinde kolayca ulaşılabilen Fethiye, Türk Rivierası'nın ana merkezlerinden biri ve aileler için kusursuz bir seçenektir. Bölgenin çam ormanlarıyla kaplı dağlarını bisiklet sürerek keşfetmek, muhteşem Ölüdeniz plajının ve Mavi Lagün'ün geniş kumlu alanında uzanmak ve geleneksel bir gulet tekne gezisiyle Kelebekler Vadisi'ni keşfetmek için bir üs olarak kullanın. Ayrıca antik kaya mezarlarıyla dolu Likya Yolu'nun bazı kısımlarında yürüyüş yapabilirsiniz."

        • 5

          The Times'a göre 'Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler' listesi şu şekilde:

          1. Exmouth, Avustralya

        • 6

          2. Ibiza, İspanya

        • 7

          3. Fethiye, Türkiye

        • 8

          4. Malta

        • 9

          5. Zanzibar, Tanzanya

        • 10

          6. Goa, Hindistan

        • 11

          7. Cape Town, Güney Afrika

        • 12

          8. Algarve, Portekiz

        • 13

          9. Jamaika

        • 14

          10. Girit, Yunanistan

        • 15

          11. Sayulita, Meksika

          *Görseller Shutterstock, AP ve AA'dan alınmıştır.

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