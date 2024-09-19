"Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme: Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı, sanık tekrar tutuklandı
İzmir Urla'da 30 yaşındaki Semih Kenan Köse'nin markette çıkan "omuz attın" tartışmasında çakıyla öldürüldüğü, yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'nın ise yaralandığı olayla ilgili davada tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı. Davada tutuklu yargılanan ve son duruşmada tahliye edilen Sercan B, savcılığın itirazı sonrası mahkemece alınan yakalama kararının ardından gözaltına alındı. Sercan B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 1
İzmir'in Urla ilçesinde markette çıkan ve Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin 3 kardeşin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
- 2
Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 3 sanık hakkında İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın 17 Eylül'deki celsesinde, son tutuklu sanık Sercan B'nin tahliyesine karar verilmişti.
- 3
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, dünkü toplantısında konuyu ele aldı. Daire, mahkeme başkanı ve iki üye hakim ile duruşma savcısının açığa alınmasına karar verdi.
-
- 4
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
- 5
ZANLI YENİDEN TUTUKLANDI
Sercan B de savcılığın itirazı sonrası mahkemece alınan yakalama kararının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sercan B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 6
OLAY VE DAVA SÜRECİ
İzmir'in Urla ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 16 Ekim 2023'te 30 yaşındaki Semih Kenan Köse ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.
-
- 7
Kavgada Semih Kenan Köse'nin kız arkadaşı da yaralanmıştı.
- 8
ÜÇ KARDEŞ İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENMİŞTİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.
- 9
Davanın önceki duruşmalarında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmiş, 17 Eylül'deki duruşmada da son tutuklu sanık Sercan B'nin tahliyesine karar verilmişti.
-
- 10
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tahliye kararını veren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve iki üye hakimi ile duruşma savcısını açığa almış, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
Sercan B, dün polis ekiplerince yakalanmış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
- 11
Semih Kenan Köse (fotoğrafta) hayatını kaybetmişti.