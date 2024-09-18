İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

Bu arada Kenan Yıldız ile Alessandro Del Piero'nun maç sonu yayınındaki diyaloğu da İtalya'da manşetleri süsledi.

Sky'da konuşan Del Piero, Kenan Yıldız'ı tebrik etti. Efsane futbolcu, "Onun adına çok mutluyum, harika bir oyun oynadı ve 10 numarayı omuzlarına yükleme sorumluluğunu üstlendi. Senin adına çok sevindim Kenan" ifadelerini kullandı.