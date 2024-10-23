Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Kazan EXPO'daki görüşmenin basına açık kısmında, BRICS Zirvesi Genişletilmiş Liderler Oturumu'na daveti ve ev sahipliği için Putin'e teşekkür etti, Astana'daki görüşmenin ardından Putin ile yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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TAZİYELERİNİ İLETTİ, TERÖRÜ KINADI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı ve taziye dileklerini iletti.

Putin görüşmeden önce yaptığı konuşmada, Türkiye'nin BRICS'le işbirliği konusuna ilgi gösterdiğini belirterek, "Avrasya Kıtası'nın doğusu ile batısını birbirine bağlayan ülkenizin otoritesi ve özel jeopolitik rolü göz önüne alındığında burada önemli fırsatlar görüyoruz." dedi. Rusya ve Türkiye'nin iyi komşuluk ve yapıcı ilişkilere sahip olduğunu belirten Putin, bu ilişkilerin çok sayıda alandaki uzun yıllara dayanan ortaklık tecrübesine dayandığının altını çizdi. Bugünkü görüşmede, ticaret ve teknoloji alanındaki işbirliğinin etkinliğini artırmayı istişare edeceklerini ifade eden Putin, bu alanda iki ülkenin hızlı bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

İki ülke ticaret hacmi 55,4 milyar dolara ulaştı Putin, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 55,4 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, "Bu yılın ocak-ağustos döneminde de bu gösterge yüzde 6,2 daha artış gösterdi." diye konuştu. Putin, Rus şirketlerinin Türkiye'nin metalürji ve otomotiv imalat sektörlerinde önemli projeleri hayata geçirdiğini söyleyerek, Rusya'nın da Türkiye'nin doğal gaz alanında güvenilir bir tedarikçi olmaya devam ettiğini söyledi. TürkAkım ve Mavi Akım boru hatları üzerinden geçen 20,5 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiklerini anlatan Putin, "Uluslararası doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik girişimimizin uygulanmasıyla ilgili hazırlıklar devam ediyor. Bunun, daha dengeli fiyatlandırma mekanizmaları aracılığıyla bölgesel enerji güvenliğini önemli ölçüde güçlendireceğinden eminim." dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden yabancılar arasında Ruslar ilk sırada Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmaların dört ünitede birden devam ettiğini anlatan Putin, "Sayın Cumhurbaşkanı, sizin de söylediğiniz gibi, önümüzdeki yıl santralin Türkiye Cumhuriyeti elektrik şebekesine elektrik vermeye başlamasını bekliyoruz." diye konuştu. Putin, turizmde de geçen yıl 6,3 milyon Rus vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ederek bu alanda ilk sırayı aldığını söyledi. İki ülkenin doğal afetler noktasında da yakın işbirliği yaptığını kaydeden Putin, geçen yıl Rus uçaklarının Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi.

Orta Doğu ve Ukrayna konuları Uluslararası gelişmeleri de bugün istişare edeceklerini belirten Putin, şöyle konuştu: "Bu etkinliğe katılımınız, Türkiye'nin modern dünyanın acil sorunlarını çözmede oynadığı önemli rolü yansıtacaktır. Şu anda en acil konu, Orta Doğu'daki durumun trajik bir şekilde gelişmesidir. Rusya ve Türkiye'nin bu konulardaki ilkeli pozisyonları birbirine çok yakındır ve Arap-İsrail çatışmasının kalıcı bir siyasi ve diplomatik çözümünü yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan genel olarak kabul görmüş iki devletli formül temelinde görüyoruz."

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Suriye'deki barış sürecinin yanı sıra Ukrayna'daki durumu da istişare edeceklerini söyledi. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınayan Putin, "Ancak çalışmaya başlamadan önce, terör saldırısıyla ilgili olarak taziye dileklerimi iletmek istiyorum. Bu konuda ne hissettiğimizi biliyorsunuz, bu tür her türlü manifestoyu, motivasyonları ne olursa olsun kınıyoruz." dedi. REKLAM Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu vesilesiyle cuma günü İstanbul'da olduğunu anımsatan Erdoğan, "Artık siz değerli dostumu da en kısa zamanda Türkiye'de görelim istiyorum." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabaların sürdüğünü aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu hususta bir mekanizma tesis edilmesi maksadıyla hazine ve maliye bakanlıklarımız, merkez bankalarımız temas halinde. Ticaret bakanlıklarımız arasında da bir kurumlar arası çalışma başlatıldı. Yaptırım kapsamında yer almayan, ticari açıdan risk arz etmeyen ürünlerden oluşan bir listeyi geçen hafta heyetinize ilettik. Liste üzerinde mutabık kalınmasının ardından ödemeler için nasıl bir platform geliştirileceğine odaklanılacak."

GÖRÜŞME YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi. BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan EXPO'daki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.