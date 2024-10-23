Arda Güler'e dev talip!
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler için çarpıcı bir transfer iddiası öne sürüldü. Avrupa'nın dev kulüpleri, Arda Güler'i yakın takibe aldı. İşte detaylar...
- 1
Real Madrid'de son dönemde yeterli derecede süre bulamayan Arda Güler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
- 2
Genç yıldızın sezon sonununa kadar forma süresi artmaması halinde takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.
- 3
Fichajes'in haberine göre; Bayer Leverkusen, Arsenal ve Manchester City gibi dev kulüpler, Arda Güler'i yakın takibe aldı.
-
- 4
Haberinden detaylarında, Bayer Leverkusen'in Wirtz ile yollarını ayırması durumunda milli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçeceği belirtildi.
- 5
Arsenal'in ise hem orta saha hem de sağ kanatta görev yapacak birini aradığı aktarılırken, Arda Güler'in iyi bir tercih olacağı yazıldı.
- 6
Son olarak Manchester City'nin ise genç yıldızı uzun vadeli bir yatırım olarak düşündüğü öne sürüldü.
-
- 7
Kevin de Bruyne'nin olası ayrılığına karşı Arda Güler'in iyi bir alternatif olduğu belirtildi.
- 8
19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla 11 maçta toplam 292 dakika süre alabildi.
- 9
Transfermarkt'e göre yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.
-
- 10
- 11