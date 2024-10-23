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        Haberler Ekonomi Altın Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi? - Altın Haberleri

        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?

        Güvenli liman olarak görülen altında rekor serisi sürüyor. Ons altın, 2 bin 750 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise 3 bin 26 seviyesine gelerek zirve tazeledi. Bankalardan da gelecek tahminlerine güncelleme gelmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 08:00 Güncelleme: 23.10.2024 - 08:00
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        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
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        Son aylarda rekor üzerine rekor kıran altın fiyatlarında bu sabah itibarıyla yeni zirve seviyeler görüldü.

        ABD seçimlerine ilişkin beklentiler ve Orta Doğu’da artan gerilimin etkisiyle altın fiyatları, ons başına ilk kez 2 bin 750 doları gördü. Gram altın ise 3 bin 26 seviyesine gelerek zirve tazeledi. Çeyrek altın da 4.844 Türk Lirası seviyesinde işlem görüyor.

        Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, bankalar da tahminlerini güncellemeye devam ediyor.

        Citi Research, daha önce 2 bin 700 dolar olan altın tahminini 2 bin 800 dolara çıkardı. 6-12 aylık tahmini ise 3 bin dolar olarak açıkladı.

        Geçen günlerde ise Bank of America, yatırımcıların ve merkez bankalarının altına olan ilgilerini artırmaları gerektiğini vurguladı. Analistler, altının ons fiyatının 3 bin dolara ulaşacağına dair öngörülerini tekrarladı.

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