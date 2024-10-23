Müjde Uzman'dan kedi aracılığıyla aşk ilanı
Müjde Uzman'ın meslektaşı Birand Tunca ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Uzman, bu iddiaları destekleyen dikkat çekici bir paylaşımda bulundu
Uzun süredir hayatında özel birinin olmadığı bilinen Müjde Uzman'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Söz konusu iddia; Uzman'ın gönlünü, meslektaşı Birand Tunca'ya kaptırdı.
Müjde Uzman, iddiayı doğrulayan dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Uzman, Tunca'nın türü sfenks olan kedi kucağında uyurken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından Birand Tunca'yı etiketleyip kalp emojisiyle yayımladı.