Amasya'da kaza, dün saat 16.30 sıralarında Mahmatlar köyü mevkiinde meydana geldi. İsmail Bal’ın (30) kontrolünü yitirdiği otomobil, çelik bariyerlere çarparak, takla atıp tarlaya uçtu.

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ANNE, BABA VE ÇOCUK YARALANDI DHA'da yer alan habere göre kazada sürücü ile eşi Ebrar Melike Bal (27) ve 7 aylık oğlu M.B yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EŞİNİN CENAZESİNİ ALDI Durumu ağır olan Ebrar Melike Bal, kurtarılamadı. İsmail Bal ile 7 aylık oğlu, sabah saatlerinde tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ebrar Melike Bal'ın cenazesi, eşi İsmail Bal ve yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK Cenaze, ikindi vakti Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Boztopraklı Mezarlığı'nda defnedilecek.

GERİYE DÜĞÜN FOTOĞRAFI KALDI Diğer yandan ailenin Kahramanmaraş'a gittikleri, burada Ebrar Melike Bal'ın erkek kardeşinin düğününe katıldıkları, kazanın da dönüşte meydana geldiği ortaya çıktı. Geriye bu düğünde çekilen aile fotoğrafları kaldı.