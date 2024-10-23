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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye son fotoğraf | GÜNDEM HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!

        Amasya'da, tarlaya uçan otomobilde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Ebrar Melike Bal'ın, ailesi ile erkek kardeşinin düğününe katıldığı, dönüş yolunda kaza yaptıkları ortaya çıktı. Bal'ın sürücü eşi ile 7 aylık oğlu taburcu olurken, geride düğünde çekilen fotoğraflar kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:24 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:02
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        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
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        Amasya'da kaza, dün saat 16.30 sıralarında Mahmatlar köyü mevkiinde meydana geldi. İsmail Bal’ın (30) kontrolünü yitirdiği otomobil, çelik bariyerlere çarparak, takla atıp tarlaya uçtu.

        ANNE, BABA VE ÇOCUK YARALANDI

        DHA'da yer alan habere göre kazada sürücü ile eşi Ebrar Melike Bal (27) ve 7 aylık oğlu M.B yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        EŞİNİN CENAZESİNİ ALDI

        Durumu ağır olan Ebrar Melike Bal, kurtarılamadı. İsmail Bal ile 7 aylık oğlu, sabah saatlerinde tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ebrar Melike Bal'ın cenazesi, eşi İsmail Bal ve yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Cenaze, ikindi vakti Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Boztopraklı Mezarlığı'nda defnedilecek.

        GERİYE DÜĞÜN FOTOĞRAFI KALDI

        Diğer yandan ailenin Kahramanmaraş'a gittikleri, burada Ebrar Melike Bal'ın erkek kardeşinin düğününe katıldıkları, kazanın da dönüşte meydana geldiği ortaya çıktı. Geriye bu düğünde çekilen aile fotoğrafları kaldı.

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        #Amasya
        #Son dakika haberler
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