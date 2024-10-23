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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Gıda sahtekarları listesi genişliyor: Etten 'tek tırnaklı' çıktı - Alışveriş Haberleri

        Etten 'tek tırnaklı' çıktı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellerken kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısını 22 Ekim listesinde 17 olarak açıkladı. Listede dikkat çeken ise at, eşek ve katır gibi hayvan etlerini yediren şirketlerin çıkması

        Giriş: 23.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:13
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        Sahtekârların listesi genişliyor
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        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye düşüren, taklit ve tağşiş yapan gıda sahtekarları listesine her gün yenileri ekleniyor.

        22 Ekim'de sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde 5 marka taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda ise 12 marka bulunuyor.

        Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde et ve et ürünlerinde dana eti, İzmir Köfte, pide iç harcı ve kırmızı parça et yerine tek tırnaklı et (at, eşek ve katır gibi hayvan etleri) tespit edildi.

        İşte o markaların bulunduğu liste:

        Taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda ise zeytinyağında tohum yağlarının bulunması, tam yağlı kaşar peynirin içinde yağ oranının düşük olması dikkat çekerken çiğ dana etinde tek tırnaklı et, kasap köftede ise kanatlı et tespit edildi.

        İşte o markaların bulunduğu liste:

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