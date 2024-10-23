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        Haberler Gündem 3. Sayfa Milli voleybolcu İlke Naz Hoş'a dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba! | Son dakika haberleri

        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!

        Mersin'de, 49 yaşındaki Oktay Hoş, maddi konular nedeniyle ampute milli voleybolcu kızı, 20 yaşındaki İlke Naz Hoş'un iş yerine ve otomobiline saldırıp, zarar verdi. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, İlke Naz Hoş, kendisine ve boşandığı annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan baba Hoş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hoş, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 07:33 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:12
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        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde olay, önceki gece saat 20.30 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.

        BABASI SALDIRIP TEHDİT ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre sol elinden ampute İlke Naz Hoş (20), annesi F.T. ile işlettiği balıkçı dükkanından çıktıktan sonra bindikleri otomobilde, maddi konular nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı babası Oktay Hoş'un (49) saldırısına uğrayıp, tehdit edildi.

        ANNE-KIZIN İŞ YERİNİ DAĞITTI

        Otomobile zarar veren Oktay Hoş, daha sonra anne-kızın iş yerindeki balık tezgahlarını da dağıttı. Olayın ardından İlke Naz Hoş ve babasından bir süre önce boşanan annesi F.T., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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        SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

        Yaşanan anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

        BABASI İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        İlke Naz Hoş, savcılığa giderek babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Hoş, "Akşam önümü kesip aracımı tekmeledi. Tehditler savurdu. Sonra iş yerimin camlarını kırdı.

        "BEN ÖLMEK İSTEMİYORUM"

        Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Ben ölmek istemiyorum. Öldükten sonra mı değerli olacağım. Ben yaşarken değerimin bilinmesini istiyorum. Lütfen sesimi duyun" dedi.

        BABA CEZAVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan baba Hoş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

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        #İlke Naz Hoş
        #Son dakika haberler
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