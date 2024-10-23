Mersin'in Tarsus ilçesinde olay, önceki gece saat 20.30 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre sol elinden ampute İlke Naz Hoş (20), annesi F.T. ile işlettiği balıkçı dükkanından çıktıktan sonra bindikleri otomobilde, maddi konular nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı babası Oktay Hoş'un (49) saldırısına uğrayıp, tehdit edildi.

ANNE-KIZIN İŞ YERİNİ DAĞITTI

Otomobile zarar veren Oktay Hoş, daha sonra anne-kızın iş yerindeki balık tezgahlarını da dağıttı. Olayın ardından İlke Naz Hoş ve babasından bir süre önce boşanan annesi F.T., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.