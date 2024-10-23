Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
Mersin'de, 49 yaşındaki Oktay Hoş, maddi konular nedeniyle ampute milli voleybolcu kızı, 20 yaşındaki İlke Naz Hoş'un iş yerine ve otomobiline saldırıp, zarar verdi. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, İlke Naz Hoş, kendisine ve boşandığı annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan baba Hoş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hoş, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde olay, önceki gece saat 20.30 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.
BABASI SALDIRIP TEHDİT ETTİ
DHA'da yer alan habere göre sol elinden ampute İlke Naz Hoş (20), annesi F.T. ile işlettiği balıkçı dükkanından çıktıktan sonra bindikleri otomobilde, maddi konular nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı babası Oktay Hoş'un (49) saldırısına uğrayıp, tehdit edildi.
ANNE-KIZIN İŞ YERİNİ DAĞITTI
Otomobile zarar veren Oktay Hoş, daha sonra anne-kızın iş yerindeki balık tezgahlarını da dağıttı. Olayın ardından İlke Naz Hoş ve babasından bir süre önce boşanan annesi F.T., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
BABASI İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
İlke Naz Hoş, savcılığa giderek babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Hoş, "Akşam önümü kesip aracımı tekmeledi. Tehditler savurdu. Sonra iş yerimin camlarını kırdı.
"BEN ÖLMEK İSTEMİYORUM"
Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Ben ölmek istemiyorum. Öldükten sonra mı değerli olacağım. Ben yaşarken değerimin bilinmesini istiyorum. Lütfen sesimi duyun" dedi.
BABA CEZAVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan baba Hoş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.