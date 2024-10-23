Günlerin dili: Türkçede günler nasıl isimlendirildi? Gök cisimlerinden Farsçaya günlerin isimlendirilme serüveni!

Bu sıralama günümüzde İngilizce ve birçok Avrupa dilinde hâlâ izlerini korur. Mesela, İngilizce'de "Sunday" (Pazar) Güneş'in günüdür, "Monday" (Pazartesi) ise Ay'ın günü olarak adlandırılır. Diğer dillerde de benzer isimlendirme görülür; Fransızca’da "Dimanche" (Pazar) "Tanrı'nın günü", İspanyolca’da "Domingo" olarak geçer.