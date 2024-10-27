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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıdvan Dilmen HT Spor'da yorumladı: Fenerbahçe ve Mourinho için kırılma anıydı - Galatasaray Haberleri

        Rıdvan Dilmen HT Spor'da yorumladı: Fenerbahçe ve Mourinho için kırılma anıydı

        Türkiye'nin efsane futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da %100 futbol programında Fenerbahçe-Bodrum FK maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen, Fenerbahçe'nin performansını değerlendirirken Galatasaray-Beşiktaş derbisine dair de fikirlerini söyledi. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 22:24 Güncelleme: 27.10.2024 - 22:24
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        Fenerbahçe ve Mou için kırılma anıydı"
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        Türkiye'nin efsane futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'un programı %100 Futbol'da önemli yorumlarda bulundu. Sine Çakır Heyse sordu Rıdvan Dilmen yanıtladı.

        İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

        Jose Mourinho'yu beğendim. Tabii ki Haziran'ın ilk haftasında imza attı baya da oldu... Geçtiğimiz yılın iskelet kadrosu hemen hemen korundu üstüne de takviyeler yapıldı. Jose Mourinho'yla ilgili eleştiriler tabii ki olacaktır hepimiz yapacağız başkası da yapacak ama zamana baktığımız zaman Jose Mourinho özellikle ligimizi kulübü daha çok tanımaya başladığını görebiliyorum açıkçası. Kolay değil ilk haftadan bir şeyler beklemek bir de Mourinho yıllar boyu çok üst düzey liglerde takımlar yönettiği için onun da bir imajı var kompak takım yaratan ona göre de formatı var. Bu geçiş döneminde ligde 7 puan kaybı oldu belki geçen yıla bakacak olursak beklenmeyebilir örneğin şu yanlış anlaşılmasın İsmail hocayla devam etsek belki 7 puan kaybı olmazdı ama uzun döneme baktığımız zaman bu kayıpları olağan karşıyalabiliriz.

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        "MANCHESTER MAÇI FENERBAHÇE VE MOURINHO İÇİN KIRILMA ANIYDI"

        Röportajlar, maç analizleri ya da gelecekle ilgili söylemleri bazı istisnalar dışında bizim çok alışılagelmiş demeçler değil. Mesajlar veriyor kulübüne, takıma, tarafta, rakibe... Onun için de kırılma anı bence Manchester maçıydı... Fenerbahçe'nin kırılma anıydı, taraftarın da kırılma anıydı, Jose Mourinho'nun da kırılma anıydı... Çift santrafor Göztepe maçından sonra ilk defa oynuyor. Dzeko mu En-Nesyri mi derken ikisi de dedi.

        "TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLUĞA OYNAMANIN TEK GERÇEĞİ BU"

        Mourinho, Perşembe günü gece 00.30'da röportajda verdi mesajını... Ben oyunun anlayışına bakarım bugüne kadar nerdeydi diye en azından zararın neresinden dönersin kardır. Fenerbahçe bugün Süper Lig'de şu temponun ekonomik olarak 30-30 yapsın Galatasaray kadar şampiyonluk şansı olur çünkü yapabilirliği olan bir takımda bahsediyoruz. İki yıldır Galatasaray bu ligde önde basarak oynuyor. Fenerbahçe çift forvet oynuyor, önde baskı yapmak istiyor bugün ve bunu da yaptı. Türkiye'de şampiyonluğa oynamanın tek gerçeği bu. Samsun'da ya da Göztepe maçında daha kompak oyunu tercih ediyordu. Şimdi o da Türkiye gerçeğiyle yüzleşti ve de tecrübeli bir teknik adam tabii ki daha iyi kararını Trabzonspor maçında göreceğiz. Bugün de hem Dzeko'yu hem En-Nesyri'yi kaybetmemek adına sahaya öyle çıktı.

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        "ÖNEMLİ OLAN MOURINHO'NUN BUNU ÇÖZMESİDİR"

        50-60 metrelere çıkmadı bu da Mourinho'nun perşembe akşamı söylediği... Mesela United maçında gole kadar Fenerbahçe inanılmaz tempolu oynadı. Bu istatistiklerde Fenerbahçe'ye hala övgüler yağdırıyorsak oyunun sonundaki United, Fenerbahçe'den çok üstün oynadı. Kolay da değil Manchester'a karşı bu tempoyu yapmak ama Bodrum'a karşı bu tempo sana yetti yetecektir de... Önemli olan Jose Mourinho'nun bunu çözmesidir.

        "BUNDAN 1 AY ÖNCE..."

        Bundan 1 ay önde uzaklaştırılan top Dzeko'ya gelirdi şimdi Amrabat'a geldi. Rakip yarı alanın ortasında. Amrabat 1 ay önde Djiku ve Becao'nun kendi yarı sahasındaydı. Geçen sene bu tarz topları Fred kazanıp Dzeko gibi oyunculara gol attırıyordu. Hocanın ilk açıklamalarına baktığımızda bu topu Amrabat almazdı. Kolay bir iş değildir önde baskı yapmak ama oyuncu değişikliklerine baktığımız zaman geniş bir kadro olduğu için sürdürülebilir. 60 dakika bu tempoyu yaparsanız... Manchester maçında hoca bu tehlikeyi gördü ne yaptı oyunu tutmak adına... Önce kazanayım sonra tutayım dedi...

        DERBİ YORUMU

        Yarın yalnız Beşiktaş'ta Galatasaray'da moralli. Fenerbahçe bu maçı kazandı eve gidip yarınki maçı bekleyecek ve beraberlik için dua edecek. En kötü kazanmasını isteyeceği takım Beşiktaş'tır. Galatasaray da kazanıp 5 puanı korumak isteyecektir. Rashica, Mert ve Paulista idmana çıkmamış önemli isimler Beşiktaş'ta...

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