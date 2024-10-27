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        Almanya, 28 bin kişiyi geri çevirdi

        Almanya'da, 9 ayda kara sınırlarında yapılan kontrollerde ülkeye girmek isteyen 28 bin kişinin geri çevrildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 19:47 Güncelleme: 27.10.2024 - 20:06
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        Almanya, 28 bin kişiyi geri çevirdi
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        Alman medyasının federal polise dayandırdığı haberlerinde, polisin, 53 bin 410 kişinin herhangi bir vize ya da oturum belgesi ibraz edemediğini kayıt altına aldığı ifade edildi.

        Bu kişilerden 28 bininin geri gönderildiği belirtildi. Kontrollerde 1088 kaçakçılık vakası tespit edildi ve 1195 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

        Haklarında tutuklama emri olan 7 bin 783 kişi yakalandı. Daha önce Almanya'dan sınır dışı edilen 1482 kişinin ise ülkeye yeniden giriş yapmak istediği tespit edildi.

        En fazla geri çevirme işlemi 9 bin 113 kişi ile İsviçre, 7 bin 862 kişi ile Polonya, 5 bin 468 kişi ile Avusturya ve 2 bin 350 kişi ile Fransa sınırında yapıldı.

        GERİ ÇEVRİLENLERİN ARASINDA UKRAYNALI, SURİYELİ VE AFGANLAR VAR

        En çok geri çevrilenler arasında Ukraynalı, Suriyeli ve Afganlar bulunuyor. Almanya, Eylül 2015'ten bu yana Avusturya sınırında, Ekim 2023'ten bu yana da Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında kontroller yapıyor.

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        Kontroller, eylül ayında diğer kara komşuları Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'yı kapsayacak şekilde genişletilmişti.

        Havaalanları ve limanlardaki kontroller bu rakamlara dahil edilmedi. Federal polisin konuya ilişkin 1 Kasım'da bir rapor yayımlaması bekleniyor.

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