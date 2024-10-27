Arda Güler'e İngiltere'den dev talip! Bonservisini duyurdular...
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İngiliz devi Liverpool, Mohammed Salah'ın olası ayrılığında Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.
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Real Madrid'de yeterli derecede forma giyemeyen Arda Güler için transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
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İspanyol basınında çıkan habere göre; Premier Lig devi Liverpool, genç yıldızı kadrosuna katmayı hedefliyor.
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İngiliz ekibi, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Mohamed Salah'ın yerini Arda Güler'le doldurmak istiyor.
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BONSERVİSİNİ DUYURDULAR!
Ada ekibin, milli futbolcu için Real Madrid'e 70 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.
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Bu miktarda bir teklifin gelmesi halinde ise Madrid yönetiminin, Arda'nın ayrılığını masaya yatırabileceği aktarıldı.
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SEZON KARNESİ
Bu sezon Eflatun-beyazlılarla 11 maçta forma giyen Arda Güler, 292 dakika süre aldı.
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Genç yıldız, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
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TransferMarkt'e göre 19 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.
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