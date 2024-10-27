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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı - Galatasaray Haberleri

        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı

        Süper Lig'in 10. Haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da taraftar da özel hazırlıklara başladı. Mauro Icardi ile özel bir bağ kuran sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen için de sürpriz yapmayı planlıyor

        Giriş: 27.10.2024 - 12:10 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:17
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        Taraftardan Osimhen'e sürpriz planı
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        Galatasaray’da Beşiktaş derbisi hazırlıkları saha dışında da devam ediyor.

        Mauro Icardi ile aralarında özel bir bağ bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar derbi sonrası için Osimhen’e yönelik de sürpriz planlıyor.

        Napoli’den kiralanan Nijeryalı golcü her fırsatta Galatasaray’ı çok sevdiğini dile getiriyor.

        Galatasaray taraftarı da Osimhen’i mutlu etmek için kolları sıvamış durumda.

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, Beşiktaş maçında gol atması durumunda Nijeryalı yıldızı ve kızı Hailey’yi tribünlere çağırmayı planlıyor.

        Daha önce Osimhen’i tribünde sete çıkaran sarı-kırmızılı taraftarlar, Nijeryalı yıldıza kızıyla birlikte ‘üçlü çektirerek’ unutamayacakları bir an yaşatmak istiyor.

        Dries Mertens ve oğlu Ciro, geçen iki sezonda Galatasaray taraftarının sevgilisi olmuştu.

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