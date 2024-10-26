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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları için bulunduğumuz ABD'de çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşme yaptık. Temaslarımızda programımızın sonuçlarını, program kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek ülkemizin potansiyeline nasıl ulaşacağımızı anlattık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 16:55 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:55
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        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşme yaptıklarını açıkladı.

        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları için bulunduğumuz ABD'de çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşme yaptık" dedi.

        Paylaşımın devamında Şimşek, "Temaslarımızda programımızın sonuçlarını, program kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek ülkemizin potansiyeline nasıl ulaşacağımızı anlattık. Ülkemize olan çok yoğun ilgi programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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