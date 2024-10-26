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        Haberler Dünya İsrail, İran'a hava saldırısı gerçekleştirdi | Dış Haberler

        İsrail, İran'a hava saldırısı gerçekleştirdi

        İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a ve Suriye'nin başkenti Şam ile Humus kentlerine saldırı düzenledi. İsrail, onlarca stratejik askeri hedefin başarıyla vurulduğunu duyururken, İran ise İsrail'in Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaları hedef aldığını, saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşılık verildiğini ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu. İsrail ordusu İran'a yönelik saldırıların "tamamlandığını" açıkladı. İran, İsrail'in ülkede 20 noktayı hedef aldığına dair iddiasının doğru olmadığını belirtirken, İsrail'e cevap haklarını kullanacaklarını açıkladı. Beyaz Saray ise İsrail'in saldırısı öncesi bilgilendirildiklerini, saldırının İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu ve İran'ın İsrail'e yeni bir cevap vermesi durumunda İsrail'in yanında olacaklarını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 09:56 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:17
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        İsrail, İran'ı vurdu
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        İsrail, İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği hava saldırısının ardından tüm dünyanın beklediği karşı saldırısını gece yarısı gerçekleştirdi.

        İsrail'den İran'a misilleme!
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        İsrail'in, İran'a yönelik düzenlediği misilleme saldırısı 3.5 saat sürerken, operasyon 3 dalga halinde 20 noktayı kapsadı.

        Başta İran'ın başkenti Tahran olmak üzere Huzistan ve İlam eyaletleri vurulurken, Suriye'nin başkenti Şam ve Humus kenti de vuruldu.

        3.5 saat, 20 nokta

        İsrail, operasyonun başarıyla sonuçlandığını ve İran'da 20 noktadaki onlarca stratejik askeri tesisin vurulduğunu açıkladı.

        İran, İsrail'in 20 noktayı vurduğu bilgisini yalanlarken, hava savunma sistemlerinin İsrail saldırısını büyük ölçüde engellediğini, ölü veya yaralı olmadığını, hasarın 'sınırlı' seviyede kaldığını duyurdu. İran, İsrail'in zayıf bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bunu açıklamalarla büyütmeye çalıştığını öne sürdü.

        İran ordusu, saldırıda iki askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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        İran: İsrail saldırılarında sınırlı hasar meydana geldi
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        İsrail, İran'a düzenledikleri saldırının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

        Açıklamada, "Eğer İran’daki rejim tansiyonu yeniden yükseltmeye karar verirse buna karşılık vermek zorunda kalacağız." ifadesi kullanıldı.

        İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İran'a yönelik saldırının sona erdiği belirtilerek, "Uçaklarımız güvenli bir şekilde eve döndü." denildi. İran ise İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklı olduklarını ve "orantılı karşılık" verileceğini bildirdi.

        Saldırılar sırasında ülkedeki tüm uçuşları askıya alan İran, ülke genelinde uçuşların yerel saatle 09.00 itibarıyla yeniden başladığını duyurdu.

        Dünyadan tepkiler

        Beyaz Saray, İsrail'in saldırısı öncesi Başkan Biden ve Demokratların Başkan adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in bilgilendirildiğini duyurdu. İsrail'in yanında olduklarını ve saldırının İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu açıklayan Beyaz Saray'dan, "İsrail, İran saldırısına karşılık verdi ve bizim açımızdan bu noktada sona ermeli. İran karşılık verirse, İsrail'i savunacağız" açıklaması geldi.

        Beyaz Saray: İsrail, meşru müdafaa hakkını kullandı
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        Suudi Arabistan, İran'ın hedef alınmasını 'egemenliğinin ihlali' ve 'uluslararası yasaların ihlali' olduğunu belirterek kınadı. Tüm taraflara azami itidal çağrısında bulunan Riyad yönetimi, uluslararası toplumu bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi için harekete geçmeye davet etti.

        Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, İran'a gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. İtidal ve diplomasi çağrısı yaptı.

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'ın İsrail'in saldırısına karşılık vermemesi gerektiğini belirterek tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

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