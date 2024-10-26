Beyaz Saray: İsrail, meşru müdafaa hakkını kullandı
ABD'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu, daha fazla bilgi için İsrail hükümetiyle irtibata geçilmesi gerektiğini bildirdi. ABD'li yetkililer, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda ABD'nin herhangi bir dahli olmadığını belirtti. ABD Başkanı Joe Biden'ın, ulusal güvenlik ekibi tarafından İsrail'in İran'a yönelik 'askeri operasyonu' hakkında bilgilendirildiği açıklandı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, konuya ilişkin Anadolu Ajansı'na yazılı açıklama yaptı.
İsrail'in İran'a yönelik saldırısının 1 Ekim'de İran'ın balistik füze saldırısına cevaben gerçekleştiğini aktaran Savett, İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu kaydetti.
Savett, daha fazla bilgi için İsrail hükümetiyle irtibata geçilmesi gerektiğini belirtti.
İSRAİL, ABD'Yİ BİLGİLENDİRDİ
İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'a saldırmadan önce ABD'yi bilgilendirdiğini bildirdi.
Haberde, "İsrail, İran saldırısı öncesinde ABD'ye bilgi verdi." ifadeleri kullanıldı.
KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Savunma Bakanlığı binasında olduğu bilgisini paylaştı.
PENTAGON: ABD, SALDIRILARA DAHİL OLMADI
ABD'li yetkililer, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda ABD'nin herhangi bir dahli olmadığını bildirdi.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, Anadolu Ajansı'na açıklama yaptı.
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında ABD'nin önceden bilgilendirildiğini aktaran savunma yetkilisi, ayrıca İsrail'in saldırılarında "ABD'nin herhangi bir dahlinin söz konusu olmadığını" belirtti.
BEYAZ SARAY: BAŞKAN BIDEN, İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ulusal güvenlik ekibi tarafından İsrail'in İran'a yönelik "askeri operasyonu" hakkında bilgilendirildiğini duyurdu.
Beyaz Saraydan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Biden'ın ulusal güvenlik ekibi tarafından İsrail'in İran'a yönelik "askeri operasyonu" hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, ABD Başkanı'nın gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.
Açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de İsrail'in İran'da askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında bilgilendirildiği, gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi.