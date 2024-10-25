Okan Buruk ameliyat oldu!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'a Okan Buruk'tan üzücü haber geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaşadığı apandisit rahatsızlığı nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik adamın başarılı bir apandisit ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.

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DERBİDE TAKIMIN BAŞINDA OLACAK MI?

Okan Buruk'un son durumuyla ilgili son gelişmeleri HT Spor muhabiri Çağatay Çelik aktardı. Okan Buruk'un ameliyat olduğu hastaneden son bilgileri paylaşan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Okan Buruk'un yarın taburcu edilme ihtimalinin yüksek olduğu bilgisi şu an elimizde. Ancak apandisit ameliyatı nedeniyle 2 gün boyunca uzun süreler ayakta durması bir risk teşkil ediyor. Bu nedenle yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek antrenmanlarda takımın başında yardımcı antrenörler İrfan Saraloğlu ile Ismael Garcia Gomez'in bulunması yüksek ihtimal. Beşiktaş derbisinde ise Okan Buruk'un takımın başında bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu da ifade edebiliriz."