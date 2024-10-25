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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi İşte UEFA ülke puanında son durum! - Futbol Haberleri

        İşte UEFA ülke puanında son durum!

        UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; bu haftaki maçlarını tamamladı. Temsilcilerimiz 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken ülke puanına büyük katkıda bulundu ve Çekya'yla aradaki fark azaldı. İşte ülke puanında güncel sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:59
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; bu haftaki maçlarını tamamladı.

        • 2

          G.Saray, İsveç ekibi Elfsborg'u ağırlarken, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı ve turnuvada 7 puana yükseldi.

        • 3

          F.Bahçe ise İngiliz devi Manchester United'la karşılaşırken, 1-1'lik beraberlikle maçı tamamlayarak 5 puana ulaştı.

        • 4

          İlk 2 hafta puan alamayan Beşiktaş ise, kritik Lyon deplasmanından 1-0 galip gelerek ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        • 5

          Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir ise bir dönem G.Saray'da oynayan Albert Riera'nın çalıştırdığı Celje'ye 5-1'lik skorla mağlup oldu.

        • 6

          Ülke puanındaki rakiplerimizden Çekya'nın temsilcileri ise bu haftayı 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle kapattı. Alınan sonuçlar şu şekilde:

          Manchester City 5-0 Sparta Prag
          PAOK 2-2 Viktoria Plzen
          Athletic Bilbao 1-0 Slavia Prag
          Mlada Boleslav 0-1 Lugano

        • 7

          Avrupa'da haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ülke puanı da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin güncel puan durumu...

        • 8

          1- İNGİLTERE: 93.732

        • 9

          2- İTALYA: 82.356

        • 10

          3- İSPANYA: 77.132

        • 11

          4- ALMANYA: 74.660

        • 12

          5- FRANSA: 62.236

        • 13

          6- HOLLANDA: 57.400

        • 14

          7- PORTEKİZ: 53.416

        • 15

          8- BELÇİKA: 46.400

        • 16

          9- ÇEKYA: 40.650

        • 17

          10- TÜRKİYE: 38.300

        • 18

          11- NORVEÇ: 32.750

        • 19

          12- AVUSTURYA: 31.000

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