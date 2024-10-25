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        Haberler Dünya Fransız hükümeti Notre Dame Katedrali'ne turistik ziyaretlerden ücret almak istiyor | Dış Haberler

        Fransız hükümeti Notre Dame Katedrali'ne turistik ziyaretlerden ücret almak istiyor

        Fransa'da hükümet, ülkenin önde gelen tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Notre Dame Katedrali'ni ziyaret eden turistlerden giriş ücreti almak istediğini bildirdi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 08:41 Güncelleme: 25.10.2024 - 08:41
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        • 1

          Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, Le Figaro'ya verdiği röportajda, "Avrupa'nın her yerinde önde gelen dini mekanlara girişin ücretli olduğunu" dile getirdi.

        • 2

          Paris Başpiskoposluğuna ülkenin önemli tarihi yapılarından olan Notre Dame Katedrali'ne yapılan turistik ziyaretlere "sembolik bir ücret" uygulanmasını önerdiğini ifade eden Bakan Dati, elde edilen gelirin dini mirasların korunması için kullanılabileceğini söyledi.

        • 3

          75 MİLYON EURO TOPLANABİLİR

          Dati, Katedral'e turistik girişlerde 5 avroluk bir ücret uygulanması halinde yıllık yaklaşık 75 milyon euro toplanabileceğini kaydetti.

        • 4

          Başkent Paris'teki tarihi mirasın restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. 2019 yılında çıkan yangın nedeniyle yıllardır onarım çalışmalarının sürdüğü Notre Dame Katedrali'nin 8 aralıkta kapılarını ziyaretçilere açması planlanıyor.

        • 5

          NOTRE DAME YANGINI

          Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak görülen, temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren Katedral'de, 15 Nisan 2019'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

        • 6

          Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık Katedral'in 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çökmüş, bina büyük zarar görmüştü.

          Katedral'in restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 844 milyon avro kadar rekor miktarda bağış toplanmıştı.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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