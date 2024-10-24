Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!

Başkentte 2020 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ve ismi Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümünde iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un 'İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' suçu ile 'eziyet etme' suçundan toplam 15 yıla kadar hapsini istedi.

'Aleyna Çakır' ismiyle bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde ölü bulundu. Çakır'ın ölümünün ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çakır'ın ölümünden önce Uygun'un kendisine şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladığı, bunun üzerine Çakır'ın şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Olay tarihi 03.06.2020 olan Aleyna Çakır dosyasında, yaklaşık 4 buçuk yıl sonra iddianame hazırlandı. Ancak iddianame kasten öldürme suçundan düzenlenmemiştir. İddianamedeki sevk maddeleri TCK md.84 'İntihara yönlendirme' ile TCK md. 96 'Eziyet' suçlarıdır. Bu iddianameye ve dosya kapsamına bakıldığında bir insanın kendisini bir ila bir buçuk metrelik bornoz kuşağı ile 2 metre dahi olmayan bir kapının arkasına asarak öldürmeye çalıştığının kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır. Bir insan intihar edecek olsa sanırım en son bu yöntemi tercih ederdi. Bornoz kuşağı denen şeyin sağlam ve kalın bir şey olmadığı herkes tarafından bilinmektedir ki bir insanı taşımasının beklenmesi de abesle iştigaldir. Ancak dosya kapsamında bu hususa dair yani bir insanın bu şekilde intiharının mümkün olup olmayacağına dair bir keşif dahi yapılmamıştır."

Esen'in ölümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda kendisini bornoz askısıyla kapıya asarak intihar eden Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan Uygun için 'İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' suçu ile 'eziyet etme' suçundan 6 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

"Bu keşif işlemi yapılmadan doğrudan intihar denmesi de soruları cevaplayamamıştır. Aleyna gibi nice gencecik insan hayatının baharından bu şekilde cevapsız sorularla koparılmaktadır. Hiçbir şekilde bu sevk maddelerinin tarafımızca kabulü mümkün değildir. İddianame sorulara cevap vermekten çok, kasten öldürme suçu neden olmaza cevap vermeye çalışmıştır. Bu şekilde şüpheleri ortadan kaldırmayan bir iddianame ile Ankara 34 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapılacak. Keşke bu iddianame hazırlanırken biraz bir metrelik bornoz kuşağıyla bir insanın kendisini nasıl kapıya asarak öldüremeyeceğini düşünseydiniz. İddianamede soruşturmanın neden uzadığına dair bir açıklama yapılana kadar neden tüm deliller toplanarak yeterli inceleme ve değerlendirme ile bir iddianame hazırlanmadığına, neden keşif işlemi yapılmadığına dair bir açıklama yer alsaydı. Bu şekilde eksik ve sorulara cevap vermekten uzak olan bir iddianame ile yapılacak yargılamanın ne kadar sağlıklı olacağı kuşku uyandırmaktadır."

İŞTE İDDİANAMEDEKİ TÜM AYRINTILAR

Hazırlanan 38 sayfalık iddianamede, Aleyna Çakır’ın ölümünden sonra yaşanan gelişmeleri ve yapılan soruşturmanın detaylarına değinildi. Başlatılan soruşturma kapmasında şüpheli Ümit Uygun’un ifadelerine yer verildi. Uygun verdiği ifadesinde Sema Esen ile bir senelik sevgili anlamında arkadaş olduklarını ve Sema’nın 4 aydır çalıştığı ve tanıştığı gazinoda işi bırakmasını istediğini belirten Uygun, zaman zaman onun evinde kaldığını söyledi. İlişkilerinin iyi devam ettiğini iddia eden Uygun Sema Esen’in 2 Haziran 2020 günü saat 20,30 sıralarında yemek hazırladığını söyleyerek kendisini eve çağırdığını ve birlikte yemek yedikten sonra evden ayrıldığını belirterek “Birlikte dışarı çıktık. Başka arkadaşlarla buluşup kahve eçtik. Sonra geri geri dönüp Sema’yı eve bıraktım. Arabasını da evin önüne bırakıp arkadaşımın aracıyla ayrıldım” dedi

Ayrıldıktan sonra saat 01:00 sıralarında Sema Esen’in kendisine mesaj attığını, intihar edeceğini hiç düşünmediğini söyleyerek “ Ertesi gün Sema’ya ulaşamayınca arkadaşım Bilal’ı aradım. Eve gidip bakmasını istedim. O da evde müzik sesi geliyor ama kapıyı açmıyor dedi. Bende çilingir çağırın dedim” diye konuştu. Sema Esen’in bu şekilde intihar ettiğini duyduğunu iddia etti.

KARDEŞLERİNİN İFADESİ YER ALDI

İddianamede Sema Esen’in aile bireylerinin ifadelerine de yer verildi. Sema Esen’in kardeşi Emrah Esen 6 Haziran 2020 günü alınan ifadesinde “Sema'nın öz kız kardeşi olduğunu, üç ay önce Ümit'i evleneceği kişi olarak getirip tanıttı. Hatta yüzüklerini gösterdiler. Bir süre sonra sosyal medyada Ümit'in Sema'yı darp ettiğine dair canlı yayın açtığını Sema’dan öğrendik. Bunun üzerine Ümit'i aradım. Ancak telefonu kapattığı için görüşemedim. Bunun üzerine Sema'yı aradım Sema bana “Ümit'in anne babasının araya girip barıştırdıkları”diye söyledi. Olay günü ise Sara isimli bir kişinin arayarak Sema'nın vefat ettiğini söyledi. Arkadaşlarından “Ümit'in Sema'yı darp ettiğini, kendisinin gönderdiği paraları elinden aldığını, aralarında henüz evlilik olmadığını” öğrendim.” Dedi. Ve Ümitcan Uygun’dan şikayetçi olduğunu söyledi.

BABANIN İFADESİ

İddianamede Sema Esen’in babası Mehmet Esen’inde ifadesi yer aldı. Kızı Sema'nın 16 yaşında televizyondan gördüğü hayata özenerek evden kaçtığını belirten baba Esen, polise durumu bildirdiğini ve kızının bulunarak bir hafta kadar bir süre yurtta kaldığını ardından 18 yaşına gelene kadar zaman zaman bu kaçmaların devam ettiğini söyledi. Sonrasında Ankara'da da ev açtıklarını, bir defasında oğlu Himmet'in, Sema'nın pavyonda çalıştığını öğrenip eve getirdiğini belirten baba Esen, üç gün evde tuttuklarını, Sema'nın polisi arayıp haklarında şikayetçi olduğunu ve kadın sığınma evine yerleştirildiğini söyledi. Baba Esen, Sema’nın en son ölümünden yedi sekiz ay önce evden ayrıldığını ifadesinde söyleyerek “Adli Tıp Raporunda çıkan doku ve sperm örneklerinin araştırılmasını istiyorum.” Dedi. İddianamede baba Esen’in Sema'nın ölümünden dolayı, öldüren veya intihar etmesine azmettiren şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği belirtildi.

MÜŞTEKİ HİMMET ESEN VEKİLİNİN DİLEKÇELERİNDEKİ İDDİALAR;

Müşteki avukatının talepleri de iddianamede yer aldı. İdianamede, Müşteki vekili 04/09/2020 tarihli dilekçesinde, Ümit Uygun'nun 17/04/2020 tarihinde Sema Esen'in kendisi ile ilişkisinin bitmesini kabul etmeyip evine zorla girdiğini ve darp ederek bunu sosyal medyada yayınladığını, yüzüne yastık bastırarak öldürmeye teşebbüs ettiğini, Sema'nın bayıldığını, Sara Ersoy ve Fadime Uğantaş'ın beyanına göre; Sema'nın onlara Ümit'in bir gün onu öldüreceğine dair sözler söylediğini, bu sebeple kasten öldürme suçundan şikayetlerinin bulunduğunu, olay gecesi Sema'nın kötü olduğunu, görüşmek istediğini, eve gelmesini ısrarla söylediği halde Ümit'in çelişkili ifadeler verdiğini, evin önünden arabayı alıp gittiğini savunduğunu, ancak içeri girmediği iddiasının mantığa uymadığını, sonuç olarak intihara yönelik mesajlar gönderen müntehirin yanına gitmeyerek intihara yönlendirdiğini, ayrıca Adli Tıp raporunda; vajinal sürüntü de meni içeriğinin bulunduğunu, erkek DNA profili bulunduğunu, anal frotti örneğinde PSA bulunduğunu, vücudun çeşitli bölgelerinde darp izi bulunduğunun belirtildiğini, bu şekilde Sema'ya karşı cinsel saldırı gerçekleştiğine yönelik soruşturmanın genişletilmesi istemiyle şikayet dilekçesi verdiği belirtildi.

SEMA ESEN”İN SON MESAJLARIDA ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Sema Esen’in şüpheli Ümitcan Uygun ile olay gecesi yazıştığı son Whatsapp yazışması da iddianamede yer aldı. İşte o yazışma..

SEMA; Öpmüyorsun bile

ÜMİT; Öpecek moral mi bırakıyorsun insanda,

SEMA; Ben sana kötü bir şey demedim ki. Ne söylesem sana batar oldu bu günlerde. Anlayamıyorum seni. Benden uzaklaştığının farkındayım, o yüzden böyle oluyor.

ÜMİT; Bunların hepsi senin elinde olan bir şey, biliyorsun demi? Bir kere de bir yere giderken pişman olayım, güle güle gideyim.

SEMA; Ben kötü bir şey yapmıyorum, evdeyim işte. Sana da git dedim. Daha ne yapabilirim ki?

ÜMİT; Tamam her zaman olduğu gibi şimdi de sen haklısın.

SEMA; Kestirip atıyorsun, kaç gündür yüzünü göremememe rağmen git dedim. ÜMİT; Neyse, konuşuruz.

SEMA; Aynen. Önemli değil zaten senin için. Geç kalma olur mu? Erkek erkeğe

misiniz?

ÜMİT; (Sadece erkek arkadaşlarıyla beraber olduğuna dair video gönderdiği)

SEMA; İyi bakalım. Aşkım, telefonun mu kapalı? Ve telefonun kapalı, hiç mi aklına

gelmiyorum? Merak ediyorum saatlerdir.

ÜMİT; Çok oldun, çokkkk. Bırak kafamı dinleyeyim biraz.

SEMA; Ne oldu? Sebep ne? Yanında olmam yetmiyor mu? Neye doluyorsun ki,

şükretmen gerekiyor, sevdiklerin yanında. Seni bunaltan ne olabilir?

ÜMİT; Kim yanımda? Ben her zaman tektim, her zaman da tekim.

SEMA; Ailen var, abin var, ben varım.

ÜMİT; Benim hiç bir zaman kimsem olmadı ki!

SEMA; Demek ki hiçbir zaman olmamışım.

ÜMİT; Ben hep tektim, hepte tekim...

SEMA; Olsaydım, emin ol böyle düşünceye bile girmezdin. Hadi eve gel.

Oturmadık bugün. Seni benden itecek bu kadar ne oldu? Buna bir cevap verir misin, gerçekten merak ediyorum. ? Cevap verecek misin?

ÜMİT;

SEMA; Neye görüldü atıyorsun? Ya ben senin koynunda uyuyup, sana aşık olan kadınım. Bu kadar mı , umursamıyorsun? Karşındaki insanın insan olduğunu, bi duyguları olduğunu neden anlamıyorsun ki? Benim de canım yanıyor, anladın mı?

ÜMİT;

SEMA; Benim senden başka kimsem yok, bunu çok iyi biliyorsun. Bile bile beni burada sıkıntıya sokuyorsun. Allah büyük, ya!

ÜMİT; Ben de her zaman Allah büyük, diyorum zaten.

SEMA; Onca kelimeye, buna mı cevap verdin?

ÜMİT; Ben kendimden ve herkesten vazgeçtim, Allah büyük, hayattan hiç zevk

almıyorum, bildiğin ölmek istiyorum.

SEMA; Benden de mi vazgeçtin?

ÜMİT; Senden de. Kimseden de. Artık mutlu olamıyorum. Neden, biliyor musun? Ben kendimi bile sevmiyorum. Kendimden bile tiksiniyorum. Kimseyi mutlu edemiyorum ki, kendimi mutlu edeyim.

SEMA;Benden vazgeçtin :) Hayırlar olsun, ne deyim, hakkında. İnşallah mutlu olursun.

ÜMİT; Ben mutlu olmam ya, bana haram.

SEMA; Ben yatıyorum. Benden vazgeçtiğini ilk defa söyledin. Benim hayatımı s… sen. Geldiğinde ararsın. Açarım kapıyı.

ÜMİT; Benim hayatım zaten tecavüze uğramış.

SEMA; Bana kelime yapma ordan. Gel eve, yüzüme konuş. ÜMİT; Uyu sen.

SEMA; Ümitcan. Eve GEL.

ÜMİT; Uyu dedim. Tm.

SEMA; Ben çok kötüyüm. Eve gel, anlamıyor musun? Eve gel. Eve. Çok kötüyüm.

ÜMİT; Annem aradı, ağladı. Onun yanına gidecem. Uyu sen.

SEMA; Gelmeyecek misin, eve? Bu gün?

ÜMİT; Eve gideyim bi..

SEMA; Tamam beni al, gidelim. Müsait bi yere geçer misin?

ÜMİT; Hayırdır? Allah Allah. Ben giderim.

SEMA; Açar mısın bi? Hayırdır, demek ne demek?

ÜMİT; La Allah Allah, diyorum ki sana ben, anneme gidecem. Anlıyor musun?

SEMA; Hiç mi değerim yok sende? Bana neden böyle yapıyorsun, sen?

ÜMİT; Aleyna'm, sana bişey söyleyeyim mi, tek bi ey söyleyeceğim. Tek bişey.

SEMA; Evet.

ÜMİT; Ben kendimden bile vazgeçmişim, seni üzmek istemiyorum, ben mutlu

olmuyorum hiç bir şekilde. Ne ailem, ne falan filan. Yanımda kim olursa olsun.

SEMA;

ÜMİT; Ben vazgeçmişim. Ölmek ne, biliyor musun? ÖLMEK.

SEMA; İstemiyorsun beni. İstemiyor musun beni?

ÜMİT; Seni değil, kimseyi!

SEMA; Anneni aradım.

ÜMİT; Bak, ailemi, Mehmetcan Abiyi...

SEMA; Aramamışsın.

ÜMİT; Ya da her başkasını... Annem beni aradı. Seni çok özledim diye.

SEMA; Ayrılmak mı istiyorsun benden? Bu ne demek oluyor?

ÜMİT;

SEMA; Bana bi açık konuş, beni istemiyor musun? Konuşsana bana.

ÜMİT; Zaman, biraz zaman. Beni bana bırak.

SEMA; Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak, olur mu? Benim canımı aldın. ÜMİT;

SEMA; Sen o zaman da beni öldürürsün. Herkes kendine yakışanı yaptı. Ama

şunu unutma, tamam mı? Ailenden ve benden başka kimse sevmeyecek seni. Sana Mehmetcan Abinle mutluluklar.

ÜMİT;

SEMA; Amacın o tatile gitmekti. Ama o tatile gidip geldiğinde beni bulamayacaksın. Hadi Allah'a emanet.

ÜMİT; Şimdi çıkacam burdan, emin ol.

SEMA; Acil aç. Telefonu... Hemen... Aç. Ara beni. (Ağlamakta olduğuna dair selfi çekerek gönderir.)

ÜMİT;

SEMA; Bu halime iyi bak. Bu sana attığım son mesaj olacak belki. Değil hayatta, rüyanda bile göremeyeceksin artık.

ÜMİT;

SEMA; Benim hayatımda annem, babam yok, kimsem yok! Şimdi sana söylediğimi iyi dinle.

ÜMİT;

SEMA; Şimdi, şu an kendi canımdan vazgeçiyorum. Şunu unutma, rabbime

bıraktım, benim hayatımı kim bu hale getirdiyse... Anamı, babamı, seni...

ÜMİT;

SEMA; Geldiğinde bu evde beni canlı bulamayacaksın. ÜMİT;

SEMA; Herşey, herkes benim için bugün son bulacak. ÜMİT;

SEMA; Kim benim hayatımı siktiyse, herkesi vicdanıyla, vebaliyle bırakıyorum, bu saatten sonra...

İddianamede bu mesajdan bir süre sonra Ümit’in, Annesi, abisi, babasıyla olduğuna dair ses kaydı yolladığı, Sema'nın başka mesaj yollamadığı görüldüğü belirtiliyor

Sema Esen'in telefonunda son mesajların Ümit Uygun'a saat 01:41' de teslim edildiği, 01:51'de okundu bilgisinin geldiği görüldüğü belirtildi.

SORUŞTURMANIN UZAMASININ NEDENLERİ

İddianamede soruşturmanın bu kadar yıl uzamasına da değinildi. İddianame soruşturmanın uzaması nedenleri şöyle analtıldı;, “Yukarıda anlatıldığı üzere soruşturma bir intihar ihbarı üzerine başlatılmış. Ancak önce sosyal medyada sonrasında ise ulusal kanallarda müntehire Sema Esen’in şüpheli tarafından kasten öldürüldüğü iddiaları üzerine soruşturma genişletilmiş , televizyon programına katılan tanıklara ulaşılarak ifadeleri alınmış ancak yukarada anlatıldığı üzere pek çok tanığın savcılığımıza verdikleri yeminli ve imzalı beyanlarının televizyon programındaki beyanlar ile uyuşmadığı görülmüş, Adlı Tıp kurumundan alınan raporların ; savcılığımızın ulaştığı verilerle karşılaştırıldığında dosya içerği ile uyuştuğu görülmüştür.”