TUSAŞ son dakika

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) dün düzenlenen terör saldırısında 5 yurttaşımız şehit oldu.

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ŞEHİTLERDEN 4'Ü TUSAŞ ÇALIŞANI Saldırıda, TUSAŞ'ta Makina Mühendisi olan Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

DOĞUM GÜNÜ ÇİÇEĞİNİ ALACAKTI Makina Mühendisi Zahide Güçlü. Şehit mühendis Zahide Güçlü'nün (37) dün doğum günü olduğu ve eşinin kendisine, doğum gününü kutlamak için çiçek gönderdiği öğrenildi.

ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI Güçlü'nün çiçeği almak için nizamiyeye giderken terör saldırısının ortasında kaldığı belirtildi. Olayda yaralanan Güçlü, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, müdahalelere rağmen şehit oldu.

"OĞLUMU SIRTINDAN VURMUŞLAR" Taksi şoförü Murat Arslan. Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan ise, "Taksi kendimizin, baba oğul çalışıyoruz 3 arabayız durakta. Olay cereyan ettiğinde ben müşterideydim, çocuklarımdan ikisi duraktaydı. Müşteri gibi gelmiş o hain. Duraktan binmişler arabaya. TUSAŞ'a gidince katliam yapmışlar. Oğlumu aracın bagajına koymuşlar, sırtından vurmuşlar" dedi.

BİR ÇOCUK BABASIYDI TUSAŞ Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun. Saldırıda hedef alınan şehitlerden TUSAŞ Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun, Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Hıdırlık köyü nüfusuna kayıtlıydı. Ailece uzun zamandır Ankara'da ikamet ediyordu. Coşkun, yaralı olarak sevk edildiği Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diş Hekimi Aysan Süngü Coşkun ile evli olan Cengiz Coşkun'un Alaz isminde bir çocuğu vardı. Coşkun'un cenazesinin Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI Terör saldırısında hayatını kaybeden 5 kişiden güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın, Sincan ilçesine bağlı Yenikent Semti'ndeki evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı. TUSAŞ güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan. Şehit Atakan Şahin Erdoğan’ın cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Cimşit Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

SEVİLEN SAYILAN BİR KİŞİYDİ TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz. (Fotoğraf: İHA) Hain saldırıda, TUSAŞ teknisyeni Hasan Hüseyin Canbaz da şehit olan isimlerden biriydi. Çatışmanın ortasında kalan ve hayatının baharında şehit edilen Canbaz'ın arkadaşları tarafından sevilip sayılan bir kişi olduğu öğrenildi. Konyalı Canbaz'ın acı haberi, Konya'nın Bozkır ilçesinde üzüntüyle karşılandı. Şehidin, kardeşinin de aynı tesiste mühendis olarak çalıştığı öğrenildi. Canbaz'ın cenazesinin bugün Ankara'da defnedileceği belirtildi.