        Gaziantep haberleri: 13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!

        Gaziantep'te tartıştığı arkadaşı 15 yaşındaki A.A. tarafından defalarca bıçaklanan 13 yaşındaki Fatih Demir, tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan A.A., tutuklanarak cezaevine konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 09:38 Güncelleme: 24.10.2025 - 10:24
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        Gaziantep'te olay, 20 Ekim'de akşam saatlerinde Ulaş Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta bulunan Fatih Demir (13) ile arkadaşı A.A. (15) arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

        BIÇAKLA DEFALARCA YARALADI

        DHA'daki habere göre kavgada A.A., bıçakla Fatih Demir’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Demir, ağır yaralandı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Demir, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        HAYATA 3 GÜN TUTUNABİLDİ

        Yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Demir, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Fatih Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan A.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.

        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
