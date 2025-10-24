Şanlıurfa'da kan donduran olay, Siverek ilçesinde yaşandı. Fırat Mahallesi’ndeki Fırat Camii’nin bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü bir bebek cesedi buldu.

BEBEK YENİ DOĞMUŞ

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu belirlendi.

SAVCI İNCELEMEDE BULUNDU

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği gömen kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.