        Edanur Tatlıoğlu kaldırımda yürüyordu 0.83 promil ile öldürdü

        Edanur kaldırımda yürüyordu... 0.83 promil ile öldürdü!

        Bartın'da, alkollü sürücünün kullandığı otomobil önce bir otomobile, ardından da kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Edanur Tatlıoğlu'na çarptı. Tatlıoğlu hayatını kaybederken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpan otomobilin 0.83 promil alkollü olan sürücüsü 30 yaşındaki Furkan Turan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 07:32 Güncelleme: 24.10.2025 - 09:51
        Edanur kaldırımda yürüyordu... 0.83 promil ile öldürdü!
        Bartın'da yürek yakan kaza, dün sabah saat 08.30 sıralarında, Bartın-Zonguldak yolunun Çatmaca mevkiinde meydana geldi.

        ÖNCE OTOMOBİLE SONRA EDANUR'A ÇARPTI

        Furkan Turan’ın (30), Çatmaca'dan Zonguldak istikametine giderken kontrolünü yitirdiği otomobil, önce önünde seyreden ve sağa dönüş yapmak isteyen F.R.U. yönetimindeki otomobile, ardından da kaldırımda servis aracını beklemek için durağa doğru yürüyen Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı.

        GENÇ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Çarpmanın etkisiyle Tatlıoğlu, yaklaşık 10 metre havaya savruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Bolulu olduğu öğrenilen Edanur'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        0.83 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Alkol testinde 0.83 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Furkan Turan, gözaltına alındı. Diğer otomobilin sürücüsü F.R.U. kazada yara almazken, araçtaki İ.S. ve M.M. ise hafif yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Edanur Tatlıoğlu’na çarpan otomobilin sürücüsü Furkan Turan, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Turan, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        5 EKİM'DE OTOMOBİLİ SATIN ALMIŞ

        Furkan Turan'ın, otomobili 5 Ekim'de satın aldığı, sosyal medya hesaplarından da 'Haneye hayırlı olsun' notuyla paylaştığı görüldü.

        #Edanur Tatlıoğlu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
