Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat! Etkileri 'Yok artık' dedirtiyor

        Diş fırçanızı 3 aydan uzun süredir kullanıyorsanız dikkat! Temiz sandığınız fırçanız ağız sağlığınızı bozabilir!

        Günde iki kez fırçalıyoruz ama diş fırçamızın ömrünü pek umursamıyoruz. Oysa eskiyen bir diş fırçası, mikropların kolayca çoğalabileceği bir ortama dönüşüyor. Diş minesinden diş etlerine kadar birçok probleme yol açabilen bu durum, basit bir alışkanlık değişikliğiyle önlenebilir. Diş fırçası hijyeni hakkında bilmeniz gerekenleri sizin için derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 08:00 Güncelleme: 24.10.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Diş fırçanız masum görünse de aslında bakterilerle dolu bir tuzak olabilir. Uzmanlar, çoğu kişinin fark etmeden aylarca aynı fırçayı kullandığını ve bunun diş sağlığı için ciddi risk taşıdığını söylüyor. Peki diş fırçanızı ne kadar sıklıkla değiştirmelisiniz? Banyoda nereye koymak en doğru tercih?

        • 2

          DİŞ FIRÇANIZ BAKTERİ YUVASINA DÖNÜŞEBİLİR

          Dişlerimizi günde iki kez fırçalamamız gerektiğini herkes bilir. Ancak çoğu kişi, diş fırçasını ne kadar sıklıkla değiştirmesi gerektiğini göz ardı eder.

        • 3

          Uzmanlara göre, diş fırçalarının her üç-dört ayda bir değiştirilmesi gerekiyor. Fırçanın türüne, kullanım şekline ve fırçalama tekniğine göre bu süre değişiklik gösterebilir. Zamanla fırçalar, bakteri, tükürük ve yiyecek kalıntılarıyla kaplanır.

        • 4

          Ayrıca fırça kılları aşındığında plak temizleme etkisi azalır. Aşınmış fırçalar diş etlerinde tahrişe, diş minesinde aşınmaya ve diş taşlarının oluşmasına neden olabilir.

        • 5

          HANGİ DURUMLARDA FIRÇANIZI DEĞİŞTİRMELİSİNİZ?

          Amerikan Diş Hekimleri Birliği, en geç dört ayda bir diş fırçası değiştirilmesini öneriyor. Ancak bazı durumlarda bu süre daha kısa olabilir.

        • 6

          Fırça kılları açılmışsa, kıvrılmışsa ya da çok yumuşamışsa değişim zamanı gelmiş demektir. Ayrıca hastalık sonrası da yeni bir fırça kullanmak önemli. Çünkü grip, strep boğaz ya da COVID-19 gibi hastalıkların bakterileri fırçada yaşayabilir ve yeniden enfeksiyona yol açabilir.

        • 7

          Elektrikli diş fırçaları da sanıldığı kadar uzun ömürlü değildir. Başlıklar, daha kısa kıllara sahip oldukları için üç ayda bir değiştirilmeli. Aksi halde etkisini kaybeder ve bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlar.

        • 8

          UZMANLARDAN FIRÇA BAKIMI ÖNERİLERİ

          Diş fırçanızın ömrünü uzatmak ve hijyenini korumak için şu adımları uygulayın:

          Fırçanızı her kullanım sonrası bol suyla durulayın.

          Kapalı kutularda değil, dik şekilde ve açıkta kurumasını sağlayın.

          Asla başkalarıyla fırçanızı paylaşmayın.

          Aşırı bastırarak fırçalamaktan kaçının, çünkü bu hem kılları yıpratır hem de diş minesine zarar verir.

          Fırçanızı seyahat çantasında uzun süre kapalı tutmayın.

        • 9

          Fırçanızı ne zaman değiştirmeniz gerektiğini hatırlamak için takvime işaret koyabilir, telefonunuza hatırlatıcı kurabilir veya fırçanızın üzerine değiştirme tarihini yazabilirsiniz.

        • 10

          ESKİ FIRÇA, YENİ PROBLEMLER

          Kılları yıpranmış bir fırça yalnızca etkisiz değil, aynı zamanda bakteri yuvasıdır. Ağızda biriken mikroorganizmalar fırça üzerinde tutunabilir ve zamanla çoğalır. Bu durum hem ağız kokusuna hem de diş eti hastalıklarına zemin hazırlar.

        • 11

          Kısacası, diş sağlığınızı korumanın en basit adımı, fırçanızı düzenli aralıklarla yenilemektir. Temiz bir fırça, sağlıklı bir gülümsemenin anahtarıdır.

          Kaynak: Webmd, Verywell Health, Cleveland Clinic

          Fotoğraf kaynak: ShutterStock

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı
        Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı
        Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'e kritik uyarı!
        Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'e kritik uyarı!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Louvre Müzesi ilk değil: Tarihin en cesur soygun girişimleri
        Louvre Müzesi ilk değil: Tarihin en cesur soygun girişimleri
        Edanur kaldırımda yürüyordu... 0.83 promil ile öldürdü!
        Edanur kaldırımda yürüyordu... 0.83 promil ile öldürdü!
        Trump-Putin görüşmesi halen mümkün mü?
        Trump-Putin görüşmesi halen mümkün mü?
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Donald Trump'tan Venezuela'ya operasyon açıklaması
        Donald Trump'tan Venezuela'ya operasyon açıklaması
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Habertürk Anasayfa