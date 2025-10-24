Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'e kritik uyarı! | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'e kritik uyarı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Yağışla birlikte kuvvetli lodos da etkili olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da da yağmur bekleniyor

        Giriş: 24.10.2025 - 07:25 Güncelleme: 24.10.2025 - 07:25
        Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'e kritik uyarı!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yurdun batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 24°

        Ankara

        Güneşli 21°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 24°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 23°

        Trabzon

        Bulutlu 24°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 23°

        Adana

        Güneşli 27°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 24°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 24°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 15°

        Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

