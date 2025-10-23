Habertürk
        Haberler Dünya Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek | Dış Haberler

        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre; ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, önümüzdeki hafta perşembe günü, Güney Kore'de bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 20:59 Güncelleme: 23.10.2025 - 21:06
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Asya turu kapsamında 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşeceğini açıkladı.

        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump ile Şi arasındaki zirveye ilişkin açıklama yaptı.

        Sözcü Leavitt, Güney Kore'de gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak olan Trump'ın, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili bir görüşme yapacağını belirtti.

        DONALD TRUMP ANLAŞMA KONUSUNDA UMUTLU

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını ve "çok güçlü bir ticaret anlaşması" yapacaklarını düşündüğünü ifade etmişti.

        Trump, Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i ağırladığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

        Çin ile ilgili sorulara da yanıt veren Trump, Çin'in kendilerine karşı çok saygılı olduğunu ve gümrük vergileri olarak muazzam miktarda para ödediklerini söylemişti.

        Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile Güney Kore'de bir araya geleceğini belirterek, neler yapabileceklerine bakacaklarını ifade etti.

        Şi ile muhtemelen "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını düşündüğünü aktaran Trump, "her iki ülke için de iyi olacak bir şey" üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

        Trump, "Güney Kore'den ayrıldığımızda, bu yanlış olabilir ama, çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum. İkimiz de mutlu olacağız." dedi.

        Bir anlaşma sağlanamaması halinde Çin'e 1 Kasım itibarıyla yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını yineleyen Trump, "Bence bir anlaşma yapacağız. Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim, ama onları ayrıca başka birçok şeyle de tehdit edebilirim, mesela uçaklarla. Çünkü uçakları için parça bulamıyorlar." diye konuştu.

        Trump, Çin'e davet edildiğini de belirterek, gelecek yılın başlarında bu ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını dile getirdi.

