"Diyalog savaştan iyidir"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD tarafından uygulanan yeni yaptırımlara dair açıklamada bulundu.

Rus petrolüne yönelik yaptırımların Rus ekonomisini etkilemeyeceğini ifade eden Putin, diyaloğun her zaman savaştan daha iyi olduğunu söyledi. Putin "Yaptırımlar, dostça olmayan eylemlerdir ve ABD-Rusya ilişkilerini güçlendirmez." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmeyi iptal ettiğine ilişkin açıklamasına değinen Putin, Budapeşte'de görüşme önerisinin ABD tarafından geldiğini söylerken "Trump muhtemelen görüşmenin ertelendiğini söylemek istedi." dedi.

Vladimir Putin, Rus petrolüne alternatif bulmanın zaman alacağını ve bu durumun fiyatları artıracağını söylerken, Rusya'nın dış baskıya boyun eğmeyeceğini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Rusya içlerine düzenlenecek saldırıların, gerilimi tırmandıracağına dikkat çekerken "Rusya'nın yanıtı ciddi olacak." diye konuştu.

ABD'DEN RUSYA'YA YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Lukoil ve Rosneft isimli 2 Rus petrol şirketi yaptırıma tabi tutulmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da süren savaşı bitirme sürecine bağlılık göstermemesi, karara gerekçe olarak gösterildi. Açıklamada, yaptırımların Rusya'nın savaş için elde ettiği gelirleri zayıflatacağı ifade edildi. ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken, basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump yaptırımlara dair açıklamasında "Rusya'ya yönelik yaptırım vaktinin geldiğini hissettim. Uzun süre bekledim." dedi. Trump ayrıca, Putin'le görüşmenin doğru olacağını düşünmediğini ve bu sebeple görüşmeyi iptal ettiğini belirtti.