        Haberler Gündem Güncel 8 ilde sağanak yağış uyarısı | Son dakika haberleri

        8 ilde sağanak yağış uyarısı

        İçişleri Bakanlığı, Manisa, Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ve Çanakkale için "sarı" kodlu sağanak uyarısı verildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 19:06 Güncelleme: 23.10.2025 - 19:06
        8 ilde sağanak yağış uyarısı
        İçişleri Bakanlığı'nın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün kıyı Ege'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Manisa ve Aydın'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği aktarıldı.

        Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istenen açıklamada, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

