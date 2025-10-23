Kayseri'de alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin (39) fakülte binasının öğrenci girişinde, eski eşi Ferhat K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

AA'daki habere göre çevredekilerin haber vermesi üzerine Keskin, ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ESKİ KOCA SİLAHIYLA YAKALANDI

Keskin'in cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli, otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından silahıyla yakalandı.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİ

Bu arada olay yerinde ölen kadının çantası ve ders kitapları dikkati çekti. Keskin'in 3 çocuk annesi ve üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.