        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: 3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti

        Kayseri'de, 3 çocuk annesi ve Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü son sınıf öğrencisi olan 39 yaşındaki Meliha Keskin, eski eşi Ferhat K. tarafından fakülte binasının girişinde pompalı tüfekle vurularak katledildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 14:00 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:38
        Kayseri'de alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin (39) fakülte binasının öğrenci girişinde, eski eşi Ferhat K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        AA'daki habere göre çevredekilerin haber vermesi üzerine Keskin, ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ESKİ KOCA SİLAHIYLA YAKALANDI

        Keskin'in cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli, otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından silahıyla yakalandı.

        ÜÇ ÇOCUK ANNESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİ

        Bu arada olay yerinde ölen kadının çantası ve ders kitapları dikkati çekti. Keskin'in 3 çocuk annesi ve üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

