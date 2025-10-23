AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro

Avrupa Birliği, 2024 yılında dünya genelinde aldığı 11.7 milyon Schengen vize başvurusunun 1.7 milyondan fazlasını reddederek 145 milyon avro gelir elde etti.

Reddedilen başvurulardan en çok Afrika ülkelerinden gelen başvuru sahipleri etkilenirken, Türkiye'den harcanan para 2024 yılı için 99,7 milyon avro. Reddedilmesinden dolayı oluşan maddi kayıp ise 15,5 milyon avro.

Fransa, İspanya ve Almanya dünya genelinde en fazla başvuruyu reddederek reddedilen vize talepleri için 79 milyon avronun üzerinde gelir elde etti.

Schengen vizesi için başvuranlar 2024 yılında 10,3 milyon vize başvurusunun yapıldığı 2023 rakamlarına kıyasla yüzde 13,4 artış gösterdi.

SchengenVisaInfo tarafından yayınlanan istatistiklere göre, reddedilen başvuruların sayısı da bu dönemde artarak 2023'te 1,6 milyondan bir sonraki yıl 1,7 milyona yükseldi. Bu, bir yıllık dönemde yüzde 4,4'lük bir artış demek.

AB'nin 11 Haziran 2024'te Schengen vizesi başvuru ücretini 90 Avro'ya yükseltmesi de başvurular için yapılan harcamaları genel olarak yükseltti.

Başvuru sahipleri reddedilen başvurular için toplam 145 milyon Avro harcamış olup, bu da 2023 rakamlarına kıyasla harcamalarda yüzde 11'lik bir artışa neden oldu.

AB 2024 yılında başvurulardan toplam 995,9 milyon Avro'yu kasasına koydu. Bu rakam 2023 yılında elde edilen 826 milyon Avro'dan %20,5 daha fazla. En çok başvuru yapan 10 ülke Rakamsal olarak, 2024 için en çok vize başvurusu yapan ilk on ülke, aşağıdaki listede de görüldüğü üzere, en yüksek harcamaları da yapmıştır: Çin - Başvuru sahipleri 1,7 milyon başvuru yaparak 151,2 milyon Avro harcadı. Toplam 80 bin 703 başvuru reddedildi ve bu da 6,8 milyon Avroluk kayba neden oldu.

Türkiye - 1,17 milyon başvuru yapıldı, 99,7 milyon Avro harcandı, 170 bin 129 başvuru reddedildi, 14,5 milyon Avro kayıp yaşandı.

Hindistan - 1,1 milyon başvuru, 94,2 milyon Avro harcama -165 bin 266 başvuru reddedildi, 14 milyon Avro kayıp.

Fas - 606 bin 800 başvuru, 51,6 milyon Avro harcama - 115 bin 774 ret, 9,8 milyon Avro kayıp.

Rusya - 606 bin 594 başvuru, 51,6 milyon Avro harcama - 44 bin 885'i reddedildi, 3,8 milyon Avro kayıp.

Cezayir - 544 bin 634 başvuru, 46,3 milyon Avro - 185 bin 101'i reddedildi - 15,7 milyon Avro kayıp.

Suudi Arabistan - 505 bin 455 başvuru, 43 milyon Avro harcama - 29 bin 517'i reddedildi, 2,5 milyon Avro kayıp.

Birleşik Krallık - 470 bin 569 başvuru, 40 milyon Avro harcama - 32 bin 390'i reddedildi, 2,75 milyon € kayıp.

Tayland - 265 bin 243 başvuru, 22,5 milyon € gider - 16.361 reddedildi, 1,39 milyon € kayıp.

Birleşik Arap Emirlikleri - 260 bin 229 başvuru, 22,1 milyon Avro harcama - 61.738 reddedildi, 5,2 milyon Avro kayıp. Reddedilme oranları açısından, başvuru sayısına oranla reddedilen başvuruların en yüksek payına sahip uyrukları temsil eden Komorlu başvuru sahipleri, yapılan 2 bin 853 başvurudan reddedilen 1754 başvuru için 149 bin 90 Avro kaybetti. En çok vize başvurusu alan ve bu başvurulardan en çok gelir elde eden ülkeler sıralamasında Fransa üç milyondan fazla başvuru ve 261,1 milyon Avro'luk gelirle ile başı çekiyor. İspanya 1.6 milyon başvuru ve 138.9 milyon Avro ile ikinci sırada yer alıyor. Almanya 1,5 milyon başvuru alarak 128,5 milyon Avro gelir elde ederken, İtalya'ya yapılan vize başvuruları 1,2 milyon civarında, 104,8 milyon Avro gelir elde edildi.