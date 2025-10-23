Habertürk
        Fenerbahçe - Stuttgart maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i!

        Fenerbahçe - Stuttgart maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i!

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe üçüncü hafta maçında Bundesliga ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde karşılaştığı Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı. İlk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le geçen Stuttgart ise 2. hafta mücadelesinde İsviçre ekibi basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Ajanslar
        Giriş: 23.10.2025 - 09:52 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:17
        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bu akşam sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 3

          UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde karşılaştığı Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı. Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, Stuttgart karşısına moralli çıkacak.

        • 4

          İlk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le geçen Stuttgart ise 2. hafta mücadelesinde İsviçre ekibi basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti. Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, Stuttgart karşısında 3 puan arayacak.

        • 5

          FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

          Fenerbahçe'de Stuttgart maçında 4 oyuncunun kadroda yer alması beklenmiyor.

          Sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran'ın 23 Ekim Perşembe günkü maçta forma giymesi zor.

          Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.

        • 6

          AVRUPA'DA 293. SINAV

          UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 293. maçına çıkacak.

          Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 292 müsabakada 115 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi.

          Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 400 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.

        • 7

          "2" NUMARALI KUPADA 151. SINAV

          Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 150 karşılaşmada boy gösterdi.

          Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 65 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

          Fenerbahçe, bu maçlarda 211 gol sevinci yaşarken kalesindeki 191 gole engel olamadı.

        • 8

          UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ETKİLİ

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili performans ortaya koydu.

          Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 96 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 47 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.

          Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 139 gol attı, kalesinde 100 gol gördü.

        • 9

          MUHTEMEL 11'LER

          Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem, En Nesyri.

        • 10

          Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstadt, Andres, Stiller, Bouanani, Tomas, Führich, El Khannous.

        • 11
