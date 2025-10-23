Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Vücudunda darp izleri vardı... Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!

        Adana'da, otomobilde ölü bulunan adamın, yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Dayısı ile tutuklanan genç, "Ne işin var evimizde dedim. Çık git dememen rağmen çıkmadı. Kavga sırasında zorla çıkarttım. Öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.10.2025 - 10:24 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:26
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Adana'da olay, 21 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 54 yaşındaki İlyas Ünalan, aracıyla seyir halindeyken fenalaşarak yol ortasında durdu.

        VÜCUDUNDA DARP İZLERİNE RASTLANDI

        İHA ve AA'daki habere göre vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ünalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ünalan'ın vücudunda darp izlerine rastladı.

        'YASAK İLİŞKİ' ORTAYA ÇIKARILDI

        Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, dedektifler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip Ünalan'ın ölümünden kısa süre önce N.C. (45) isimli kadının evinden çıktığını tespit etti. Cinayet ekipleri, Ünalan ile N.C.'nin yasak ilişki yaşadığını ortaya çıkardı.

        KADININ OĞLU DARP ETMİŞ

        Ünalan'ın, ölümünden dakikalar önce N.C.'nin oğlu Onur C. (27) tarafından evde annesiyle birlikte yakalandığı çıkan kavgada tarafların birbirini darp ettiği öğrenildi. Ünalan, olayın ardından evden ayrıldı ancak kısa süre sonra aracında yaşamını yitirdi.

        ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis olayla ilgili şüpheli olarak anne N.C., oğlu Onur C., ve dayı G.C. (47) gözaltına alındı.

        "EVDEN ÇIK GİT DEDİM, GİTMEDİ"

        Emniyet götürülen Onur C.'nin, "Ne işin var evimizde dedim. Evden çık git dememe rağmen çıkmadı. Kavga ettik, zorla evden çıkardım. Öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi.

        ANNE SERBEST OĞLU İLE KARDEŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur C. ve dayı G.C. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Anne N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        #adana
        #Son dakika haberler
