Riski seven BES yatırımcısı yüzde 65'e kadar hisse ve altın fonu tercih edebilir

İş Portföy Hisse Senedi Bölüm Müdürü Oğuz Ayhan, faizin yılsonunda yüzde 31-32 olması halinde bile Türk Lirası'nın yatırımcı için önemli bir alternatif olduğunu ifade ederek, "Bu yılın flaş grubu altın ve gümüş. Altını besleyen dinamikler henüz masadan kalkmadı. Dönemsel fiyat düşüşleri olabilir tabi. Eğer kişi yüksek riski seviyorsa yüzde 65 hisse ve altın fonlarını tercih edebilir. Biz İş Portföy olarak hisse senetlerinin ağırlıklı olması gerektiğini düşünüyoruz. Geri kalan tutar TL varlıklar olabilir. Risk açısından orta halli diyebileceğimiz kişilerde hisse ve altın fonları oranı yüzde 30-35 riski sevmeyenlerin ise maksimum yüzde 5 olabilir" diye konuştu.

EKİM ENFLASYONUNA ODAKLANDIK

Ayhan ekonomiyi değerlendirirken cari açığın şu anda risk olmaktan çıktığını, büyümenin yüzde 3 ile bir istikrar sağladığını belirterek, "Şu anda odaklanılması gereken enflasyon ve onun getirdiği faiz dengesi. Piyasalar da oraya odaklanmış durumda. Eylül ayı enflasyonda yukarı yönlü sürpriz yaptı. Ekim ayı çok kritik oldu. Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde 29. Önümüzde ekim, kasım ve aralık var. Bizim beklentimiz de 31'de şekilleniyor. Çok kritik ekim enflasyonu göreceğiz. Ekim ayı biraz enflasyonist dönem. Fiyatlama davranışı öyle gelişiyor. O yüzden ekimde yüzde 3'ün üstünde bir rakam gelirse yüzde 31 ve daha aşağısı beklentisi sekteye uğrar. Ama daha aşağısı gelirse kasım ve aralık için bir ümit olur. Özellikle eylülde gıda fiyatlarının yüksek gelmiş olması bir risk" diye konuştu.

5 ve 10 yıllık devlet tahvillerinde önemli bir katılık oluştuğunu da belirten Ayhan, şunları söyledi: "Faiz indirim döngüsündeyiz, Merkez'in faiz indirip indirmeyeceği çok önemli. Piyasanın öngörüsü 100, 150 baz puan indirmesi. Ama şu anda 5 yıllıkta yüzde 37-38 ve 10 yıllıkta yüzde 32-33 bize piyasanın kararsız kaldığını gösteriyor. Bu da hisse senetleri piyasasını aynı şekilde olumsuz etkiliyor. Kilit noktasına çok yakınız. Önümüzde öyle bir 10 günümüz var. Enflasyon ve bu doğrultuda faiz indirimi olursa tahvil faizlerinde düşüş ve beraberinde hisse senetlerinde olumlu seyir başlayabilir." BES YATIRIMCISI MUTLU BES'te portföy içindeki varlık dağılımı değişikliğinin de yapılmaya başlanması ile getirilerin arttığını BES yatırımcılarının mutlu olduğunu dile getiren Ayhan, "BES'te hem ürün çeşitliliği fazla, hem devlet katkısı var. Hem de içindeki fonlar stopaja tabi değil. Daha ne olsun. Türkiye'deki emeklilik sistemi doğru zamanda doğru fon değişikliği yaptığınız zaman size çok ciddi getiriler sağlar. BES fonlarının ortalama yıllık getirileri altın fonlarında yüzde 95, ikinci en iyi para piyasası fonları, bu yılın kaybedeni ise hisse senedi içeren fonlar" şeklinde konuştu.