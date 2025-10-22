Habertürk
        Haberler Dünya Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek | Dış Haberler

        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Ukrayna'nın İsveç'ten Gripen savaş uçağı tedarik edeceği bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 18:18 Güncelleme: 22.10.2025 - 19:09
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna ile İsveç arasında imzalanan yeni iş birliği anlaşması kapsamında Kiev’in İsveç yapımı Gripen savaş uçaklarından oluşan filo tedarik edeceği duyuruldu.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsveç’te Başbakan Ulf Kristersson ile bir araya gelerek, iki ülke arasında savunma alanında yeni bir iş birliği anlaşmasına imza attıkları bildirdi.

        Zelenskiy, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün, Ukrayna ile İsveç arasındaki ilişkilerde ve genel olarak Avrupa’nın güvenlik ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açıyoruz. İmzalanan ilk belgeyle, Ukrayna’nın İsveç yapımı Gripen savaş uçaklarından oluşan önemli bir filo edinmesinin önü açıldı” ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy, Gripen uçaklarını çok çeşitli görevleri yerine getirebilen güçlü ve harika uçaklar olarak nitelendirerek, “Herkes, bu uçakların hangi tehditlere karşı koymaya yardımcı olduğunu görebilir. Gelecekteki sözleşmenin, bu uçaklardan en az 100 adet edinmemizi sağlayacağını umuyoruz” açıklamasında bulundu. Zelenskiy ayrıca, bu iş birliği için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’a ve Gripen uçaklarını üreten şirkete teşekkür etti.

        İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Zelenskiy’yi Linköping kentinde ağırlamaktan gurur duyduğunu belirterek, iki ülke arasında önemli bir niyet mektubu imzalandığını söyledi. Kristersson, anlaşmanın yeni ve güçlü bir Ukrayna Hava Kuvvetleri oluşturmak için muhtemelen 100 ila 150 adet savaş uçağını kapsayacağını ifade etti.

        Kristersson, Zelenskiy’nin ziyaret sırasında Gripen savaş uçaklarının etkileyici yeteneklerini ilk elden görme fırsatı bulduğunu belirterek, anlaşmanın Ukrayna’yı, İsveç’i ve Avrupa’yı güçlendireceğini vurguladı.

        Yazı Boyutu
