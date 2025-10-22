Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü

İstanbul'da 2015 yılında bir mide küçültme ameliyatı sonrası şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hekimlikten men edilen Erol Vural'ın, yasağa rağmen 2023 yılında yine aynı ameliyatı yaptığı Semanur Aydın (23) hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre ameliyatın yapıldığı hastanenin 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında kapatıldığı, yine soruşturma kapsamında hastane yöneticilerinin telefon görüşme kayıtları incelenerek olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 7 şüpheli hakkında 'Suç Delillerini Yok Etme Gizleme veya Değiştirme', 'İhmali Davranışla Kasten Adam Öldürme', 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından 20 yıldan 37 yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandı.

'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanenin başhekimi Semiha Yavuz ve müdürü Mustafa Kazan'ın telefon görüşmelerinin dinlenmesi sonucu hekimlikten men edilen Erol Vural'ın bazı ameliyatlara girdiği, resmi evraklarda ise farklı doktorların kaşesinin kullanıldığı belirlendi. Aynı hastanede mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybeden Semanur Aydın'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Aydın'ın ameliyatını da Erol Vural'ın yaptığı öne sürüldü. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hastane yöneticilerinin de aralarında olduğu 7 şüpheli hakkında fezleke hazırladı. Fezlekede, şüphelilerin telefon görüşmelerinin kayıtlarına da yer verildi. Şüpheli Mustafa Kazan'ın bir telefon görüşmesinde, Erol Vural'ın yapacağı ameliyata başka bir doktorun imzası ve kaşesinin kullanılacağını belirttiği ifade edildi. Kazan'ın görüşmede "Kamera kaydı yok diyelim, onun cezası neyse onu çekelim, ameliyatı Şaban Hoca yaptı diyelim, bilemeyiz" dediği belirtildi. Fezlekede, Semanur Aydın'ın eşi Ali Aydın'ın da ifadesinde ameliyatı Erol Vural'ın yaptığını söylediği kaydedildi. Ayrıca İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun kararında maktulün ölüm sebebinin mide küçültme ameliyatı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği bildirildi.

Semanur Aydın'ın babası Doğan Yelboy ise ifadesin, "Kızım mide ameliyatı için Bağcılar'daki hastaneye gitmişti. Burada ameliyatını doktor Erol Vural yaptı. Ameliyat sonrasında kızım fenalaşınca ben ve damadım doktor Erol'u gece 12 civarlarında telefonundan arayıp fenalaştığını söyleyip gelmesini istedik. İlkinde telefonu açmadı. Daha sonra ikinci defa aradığımızda telefonu açtı. 'Hastaneye gelmeyecek misin?' diye sordum. 'Benim gelmeme gerek yok, benim hemşirelerim var. Hemşirelerim ilgilenir, bakarlar' dedi ve telefonu kapattı" ifadelerini kullandı.

"BOŞ KAĞIDI İMZALAMAZSANIZ CENAZEYİ TESLİM ETMEYİZ DEDİLER"

Yelboy ifadesinin devamında "Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki bayan doktor bana 'Bu ameliyatı kim yaptı kardeşim, kim yaptıysa o ilgilensin. Bizim müdahale etmemiz sakıncalı olabilir' dedi. Onun üzerine damadım ile birlikte hastaneden çıkartıp Bağcılar'daki hastaneye götürürken, 1 dakikalık mesafede kızım kustu. Damadım eliyle dilini çekip nefes almasını sağladı. Kızımı sedyeye koyduğumda, kısa boylu deri montlu deri ayakkabılı birisi gelip, 'Ben bu hastanenin sahibiyim, herhangi bir sıkıntı yok. Bütün doktorlarımı hastanızın başına yıkıyorum. Sakın korkma' dedi. Kızımı sedyeyle içeri sokamadık, yaklaşık 10 dakika kadar bekledik. Sonra damadım Ali, arabayı kaldırıp kenara çekti ve böylece içeri sokabildik. Bu süreçte ben Erol Vural'ı 30 defadan fazla aradım. Eşim Sariye kendi telefonundan 16-17 defa aramıştır. Bende çok kez Erol Vural'ı aradım. Kendisi 1,5 saat sonra hastaneye geldi. O sırada kızıma kalp masajı yapıyorlardı. Yaklaşık 3 saat oda da beklediler. Daha sonra polisler geldi. Damadım sinir krizi geçirip duvara yumruk attı. Sonra Erol Vural'ı polisler 5. kata çıkardılar. Kızımın vefat ettiğini anladım. Daha sonra sarışın genç bir kız, hastane sahibi olarak ve yine bana fotoğrafını gösterdiğiniz ve kendini hastane müdürü olarak tanıtan Semiha Yavuz olarak teşhis ettiğim bayan yanımıza geldi. Damadıma boş kağıda imza attırmaya çalıştırdılar. İmza atmazsak cenazeyi teslim etmeyeceklerini söylediler" dedi.