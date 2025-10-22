ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in zirvesi ertelendi: Son durum ne? | Dış Haberler

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in zirvesi ertelendi: Son durum ne? | Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki haftalarda Budapeşte'de gerçekleşmesi öngörülen görüşmesi şu an için gerçekleşmeyecek gibi duruyor.

Beyaz Saray'dan bir yetkili dün akşam yaptığı açıklamada, Trump ile Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıkladı.

REKLAM advertisement1

ABD'li yetkili, "Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli olmayacak ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmesi planlanmamaktadır." ifadelerini kullandı.

REKLAM

"PUTİN İLE BOŞUNA BİR GÖRÜŞME YAPMAK İSTEMİYORUM"

ABD Başkanı, ertelenen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Putin ile Budapeşte'de yapılması planlanan ancak askıya alındığı belirtilen zirveye ilişkin soruya, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, sözlerinin devamında görüşmenin halen yapılabileceğini ima ederek, "Henüz bir karar vermedik." dedi.

Putin ile görüşmeyi neden iptal ettiğiyle ilgili bir soruya cevap veren Trump, "Ben bir şey söylemedim. Öyle olacağını söylemedim. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Önümüzdeki 2 gün içinde ne yapacağımız konusunda size bilgi vereceğiz." diyerek, olası bir zirvenin halen mümkün olduğuna işaret etti. ABD Başkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda halen bir ateşkesin mümkün olduğuna inandığını ifade etti. REKLAM KREMLİN: HAZIRLIKLAR ZAMAN ALIYOR ABD'nin açıklamalarının ardından Kremlin'den de açıklama geldi. Kremlin'den Putin-Trump zirvesine ilişkin yapılan açıklamada "Kimse zaman kaybetmek istemiyor. Zirvenin hazırlıkları zaman alıyor" denildi. ORBAN: HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR Öte yandan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, zirvenin ertelenmesinden bir gün sonra yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Budapeşte'de yapılacak görüşmenin hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Orban yaptığı açıklamada, "(Macaristan Dışişleri Bakanı Peter) Szijjarto Washington'da. Barış zirvesi hazırlıkları devam ediyor. Tarih henüz belirsiz. Zamanı geldiğinde, zirveyi gerçekleştireceğiz" dedi.

ALASKA'DA 3 SAATLİK TARİHİ ZİRVE Trump'ın Putin ile Alaska'da gerçekleştirdiği son yüz yüze zirvenin üzerinden iki aydan fazla zaman geçti. Yaklaşık üç saat süren bu görüşme, her iki liderin de ilerleme kaydedildiğini vurgulamasıyla anlaşma sağlanamadan sona erdi. Trump o zamandan beri Kiev ve Moskova'ya "savaşı derhal durdurmaları" çağrısında bulundu.