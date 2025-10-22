3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş! | Son dakika haberleri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 18 Ekim'de saat 23.00 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde 1 aracın önü kesilip gasp edildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı.

ŞEHİT EDİP ARACINI GASP ETTİ

DHA'daki habere göre bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin tabancayla şehit edildiğini, otomobilinin de gasp edildiğini tespit etti.

ÖNÜNE GELENE ATEŞ AÇTI

Şüpheli Mustafa Emlik, gasp ettiği otomobille kaçarken yolda Volkan Özalp'i de tabancayla boynundan yaralayıp uzaklaştı. Emlik, Akçay Kavşağı'ndan Güre yönüne dönerken kırmızı ışıkta önünde duran araca ateş etti. Ardından Güre yönüne doğru kaçmaya devam eden Emlik, burada Doğan Can ve Ramazan Özbek'i tabancayla yaraladı.

JEOLOJİ MÜHENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Akçay Mahallesi yönüne giden Emlik, burada da evin önündeki jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ı tabancayla vurup öldürdü, Melih Nergis'i ise yaraladı. Mustafa Emlik, daha sonra geçtiği Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde de Rukiye Karakaya'yı yaraladı.

SALDIRGAN ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polisle şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışmada polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı, saldırgan Emlik ise vurularak öldürüldü. 2'si polis toplam 7 yaralı, çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

HALI SAHADAKİLERE DE ATEŞ AÇTI Mustafa Emlik'in çatışmadan kısa süre önce de Güre Mahallesindeki halı sahaya gittiği, maç yapan gençlere hakaret edip, havaya ateş ederek korkuttuğu da güvenlik kamerası kayıtlarından belirlendi. UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ Olayda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi Ankara, Göktuğ Çalık'ın cenazesi ise Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde önceki gün toprağa verildi. 2 SOKAK ARKADAKİ EVDE 1 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayanlar, 20 Ekim günü zemin katta oturan Olcay Özdemir'in (25) yaşadığı dairenin kırık pencere camında kan izlerini fark edip, durumu polise bildirdi. Kapıyı çilingire açtırıp içeri giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. YANINDA KALDIĞI GENCİ DE KATLETTİ İlk incelemede, Özdemir'in tabancayla başına ateş edilip öldürüldüğü belirlendi. Yapılan çalışmayla ulaşılan delillerden Olcay Özdemir'in de Emlik tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Öte yandan Emlik'in Özdemir'i tanıdığı, bir süredir yanında kaldığı ileri sürüldü. PSİKOPAT KATİL, KADINI TAKINTI YAPMIŞ Mustafa Emlik'in ilk olarak Özdemir'i öldürdükten sonra cezaevi firarisi olarak aranırken 'gayriresmi' olarak çalıştığı emlak satış ofisinde tanışıp, defalarca kez arkadaşlık teklifi yaptığı ve her defasında reddedilmesi üzerine takıntı haline getirdiği A.C. isimli kadının ağabeyi Doğan Can'ı ve yine A.C.'nin eski sevgilisi Ramazan Özbek'i yaraladığı, diğer kişilere ise spontane olarak ateş ettiği üzerinde durulduğu belirtildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK Firari Mustafa Emlik'in 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Basit yaralama', 'Birden fazla kişi ile tehdit' gibi suçlardan yargılanıp ceza aldığı ortaya çıktı. 2018'DE İLK FİRARINI GERÇEKLEŞTİRMİŞ Emlik'in 2013 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde çalıştığı oto yıkamacıda kendisini işten çıkaran patronunu alacak meselesinden çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladığı, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı 2018'de ise tutuklu bulunduğu Burhaniye T Tipi Cezaevi'nden firar ettiği ve Eylül 2019'da yakalanıp cezaevine konulduğu öğrenildi. 2025'TE İKİNCİ KEZ FİRAR ETTİ Tüm işlediği bu suçlardan 5 yıl 9 ay 18 gün kaldığı kapalı cezaevinde geçirmesi gereken süreyi tamamlayan Emlik, açık cezaevine geçme hakkı kazandı. Emlik, Burhaniye T Tipi Cezaevi'nden 26 Haziran'da salıverildi. Yasa gereği 48 saat içinde Çanakkale'deki açık cezaevine gitmesi gereken Emlik, bunu yapmayıp ortadan kayboldu. Burhaniye Başsavcılığı, böylelikle 2'nci kez firari duruma düşen Emlik hakkında 29 Haziran'da arama kararı çıkardı. ARAÇTA 2 KUTU MERMİ BULUNDU Firari Emlik'in çatışmada öldürülmesinin ardından aracında yapılan aramada 50'şer adetlik 2 kutu mermi bulundu. Emlik'in yanına toplam 3 kutu mermi aldığı, bunun 1 kutusunu kullandığı tespit edildi.