        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da cinayet, Bitlis'te kelepçe! Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da cinayet, Bitlis'te kelepçe! Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!

        İstanbul'da 41 yaşındaki Hakan Akar, trafikte seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yapılan soruşturma sonucu cinayetin, İsmet Ç. adlı kişiyle aralarında bulunan alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi. Cinayeti işlediği tespit edilen 2 şüpheli İsmet Ç.'nin kardeşi çıktı. İki kardeşinin olay sonrası Bitlis'te saklandıkları adres tespit edildi. Düzenlenen operasyon, İHA kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Film sahnelerini aratmayan baskında zanlılar yakalanarak gözaltına alındı

        Giriş: 22.10.2025 - 13:09 Güncelleme: 22.10.2025 - 13:09
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        Olay, 25 Eylül 2025 günü saat 18.45 sıralarında İstanbul Sultanbeyli Adil Mahallesi’nde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kamyonetiyle trafikte seyir halindeyken trafiğin yavaşladığı bir anda kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hakan Akar, ağır şekilde yaralandı.

        GÜVENLİK KAMERALARI SALDIRI ANINI KAYDETTİ

        Silahlı saldırıya uğrayan Hakan Akar olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, Akar’ın aracıyla seyir halindeyken yanına yaklaşan bir otomobilin yavaşladığı, araçtan inen kimliği belirsiz bir kişinin silahla Akar’a ateş ettiği ve ardından hızla araca binip olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

        ALACAK-VERCEK HUSUMETİ ORTAYA ÇIKTI

        Yapılan çalışmalar sonucunda, Hakan Akar’ın İsmet Ç. isimli bir kişiyle alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu belirlendi. Bunun üzerine İsmet Ç. gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin İsmet Ç.'nin kardeşi Olcay Ç., kaçış aracını kullanan kişinin ise diğer kardeşi E.Ç. olduğu tespit edildi. Olayla ilgisinin olmadığını iddia eden İsmet Ç. çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Polis olaydan sonra ortadan kaybolan iki kardeşin peşine düştü.

        FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDILAR

        Cinayet dedektifleri, olaya karışan iki şüphelinin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin Bitlis’in Güroymak ilçesindeki bir adreste saklandıkları tespit edildi. İstanbul’dan bölgeye giden Cinayet Büro dedektifleri, Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak bir operasyon düzenledi. Operasyonda jandarmaya ait İnsansız Hava Aracı (İHA) da kullanıldı. Havadan kaydedilen görüntüler, operasyon anını saniye saniye ortaya koydu. Gerçekleştirilen baskında, cinayet zanlısı Olcay Ç. ve kardeşi E.Ç. yakalandı. Yakalanma anlarının İHA tarafından çekilen görüntüleri film sahnelerini aratmadı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİLİYOR

        Soruşturmada, olayın nedeninin alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi. Yapılan sorgulamada maktul Hakan Akar ile İsmet Ç. arasında farklı tarihlerde tehdit, hakaret ve güveni kötüye kullanmaktan müracaatlar olduğu tespit edildi. Silahı kullandığı belirtilen Olcay Ç. ile aracı kullanan E.Ç. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        #Son dakika haberler
