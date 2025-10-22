Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Metroda kaydedilen görüntülerde, bir kişinin elinde tüfekle korkuya yol açtığı belirtildi. Elindeki oyuncak tüfeği vatandaşlara doğrultarak video çekilen kişinin 17 yaşındaki A.B.Ö. olduğu tespit edildi. Hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Ümraniye'de yakalandı
İstanbul'da, metroda yolculara oyuncak tüfek doğrultarak video çekilen 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kişinin metroda tüfekle dolaşıp çevrede korku oluşturmasına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, elindeki oyuncak tüfeği vatandaşlara doğrultarak video çekilen kişinin 17 yaşındaki A.B.Ö. olduğunu tespit etti. Hakkında soruşturma başlatılan A.B.Ö. Ümraniye'de yakalandı.