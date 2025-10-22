Domenico Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

"STUTTGART'TA 10 SENE ÇALIŞTIM"

Hoca olarak şunu söyleyebilirim; Stuttgart'ta 10 sene çalıştım. Gençken çalışmaya başlamıştım. Futbola orada başladım. Akademi gruplarında çalışma imkanım oldu. Hoca olarak şunu söyleyebilirim; her zaman kendinizi geliştirmelisiniz. Durursanız, gelişiminiz azalır, iyi bir teknik direktör olma konusunda mesafe kat edemezsiniz. Stuttgart ile oynamak her zaman zordur. Kendi evimizde oynayacağız. Her şeye ihtiyacımız var. Yüksek çalışma reytingine ve taraftarlarımıza, dolu stadyumuma ihtiyacımız var.

"SAKATLIKLAR SİZİ ETKİLİYOR" Çok fazla maç oynadık. Bu maçlarda Kerem, En-Nesyri sürekli oynadı, İsmail sürekli oynadı, Nene keza fırsat bulanlardan, Milan Skriniar devamlı oynadı, Ederson fitse sürekli oynadı, Jayden öyle, Semedo fitse oynamaya devam etti. Şöyle bir durum var; sakatlıklar oldu Semedo ve Ederson'da. Bu sakatlıklar oluştuğu zaman bu sizi etkiliyor. Kadroyu değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Oyuncuları oynatarak güvendiğimizi gösteriyoruz. "HERKESE İHTİYACIMIZ VAR" Son 7-8 günde 3 tane maça çıktık. Bazen oyuncular size gelip ağrı hissettiklerini söyleyebiliyorlar. Bizler onları sahaya atmakla mükellefiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. 4-5 maça bakınca 7 oyuncu aynı şekilde devam etti. Bana göre 2-3 değişiklik yapmak normal. Herkese, dengeye ihtiyacımız var. Yapmak istediğimiz şey bu; dengeyi kurmak. 7-8 oyuncunun devam etmesi küçük bir istatistik değil.

"SAVUNMAYI İYİ YAPMALIYIZ" İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizler açısından bakınca esnek olmak gerekiyor. Esnek bir takıma karşı da oynayacağız, biz de esnek olmalıyız. Bazen önde baskı yapacaksınız bazen biraz geriye gömüleceksiniz. Nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Savunma yaptığımızda iyi yapmalıyız. Esneklik bizim ihtiyacımız olan şey. Büyük takımlar, büyük takımlarla oynadığında biri diğerini savunmaya itebilir. Rakibi izlediğinizde kalitesine bakarsınız, oyun tarzını görürsünüz. Ekstra bir şey yakalarsanız takımıma ve ekibime araştırtırım. Kendi noktamıza bakmak da çok önemli. Rakamlar yalan söyler bazen, gerçeği yansıtmaz. "DURAN UMARIM YAKINDA ARAMIZDA OLACAK" Jhon Duran için yorum yapması zor. Yüzde yüz, şu maça hazır olacak demek zor. İdmanlara kısmen katılmakta. Zaman içerisinde göreceğiz. Umarım çok yakında aramıza katılmış olacak. Ben maç içinde şiddetli oyundan yanayım. Geçmişi konuşmayı tercih eden birisi değilim. Altı haftadır buradayım, bu süreyi değerlendirebilirim. Oyuncularım bu süre zarfında ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar, açlar ve istekliler. Sürekli olarak kendimizi geliştirmek istiyoruz. Futbolcular da ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Kazandıkça daha iyi noktaya geleceğiz.

"ELDE EDİLECEK SONUÇ ÖNEMLİ" Stuttgart topa sahip olmayı seven bir takım. Son maçta Wolfsburg'u 3-0 mağlup ettiler, maçı domine ettiler. Son 3 yılda Stuttgart iyi iş çıkardı. Bir şeyleri inşa ettiler. Elde edilecek sonuç önemli. Bazen topla yüzde 20 oynarsınız ama maçı kazanırsınız. Yarınki maç özelinde bunu söyleyebiliriz. Bir stoper arayışımız vardı. İki oyuncu vardı. Birinci oyuncu çok hızlıydı, ikinci oyuncu değerlerin yarısına sahipti. Biz ikinciyi tercih ettik. Çünkü daha akıllıydı, doğru pozisyon almayı biliyordu. Çok uzun sprintler yapmasına gerek kalmıyordu. Datalar, bilgiler bazen tehlikelidir.