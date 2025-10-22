Habertürk
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş olan 'balık kartalı', Uluabat Gölü'nde görüntülendi

        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş olan ‘balık kartalı’, Uluabat Gölü’nde görüntülendi

        Türkiye'de yaşayan 11 kartal türünden biri olan ve suya dalabilen tek yırtıcı kuş olan 'Balık kartalı' (Pandion haliaetus), Bursa'da görüntülendi. Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Uluabat Gölü'nde avlanırken görüntülediği 'Balık kartalı'nın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:58 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:58
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü'nde!
        Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü’ne dalarak avlanan ‘Balık kartalı’, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in objektifine yansıdı.

        Tüydeş, Türkiye’de yaşayan 11 kartal türünden biri olan, nadir görülen ve suya dalabilen tek yırtıcı kuş olan ‘Balık kartalı’nın fotoğraflarını sosyal medya hesabından, “Kuşçuluk hayatımın en unutulmaz anlarından birini yaşadım bu sabah Uluabat Gölü’nde. Sabah ilk olarak su üstünde avlanmaya çalışırken görmüştüm bu balık kartalını. Dönüş yolunda yakaladığı balıkla direk üstünde karşıladı beni. Ona ilk kez böyle yaklaştım” sözleriyle paylaştı.

        GÖLDEN AVLADIĞI BALIK İLE BESLENDİ

        Balık kartalının avını yediği anları da fotoğraflayan Tüydeş, yaşadığı heyecanı, “Belgesellerde görmeye alışık olduğumuz o meşhur avlanma sahnesi ile izleyenleri büyüleyen balık kartalları bugünlerde kuzeydeki üreme alanlarından güneye iniyorlar. Bu yolculuklarında göl, deniz ve nehirler, onlara ihtiyaçları olan besinleri sunuyor. Ona bu sabah o kadar yaklaştım ki yediği balığı parçalarken çıkardığı sesleri duyabiliyordum. Genç olduğunu düşündüğüm bu birey birkaç gün beslenip dinlendikten sonra muhtemelen daha güneye doğru yola çıkacaktır. Bir zamanlar ülkemizde de ürüyordu ama artık sadece göçte görüyoruz” sözleriyle ifade etti.

        TÜRKİYE’DE YAŞAYAN 11 KARTAL TÜRÜNDEN BİRİ

        Akkuyruklu kartal, tavşancıl, cambaz kartal, küçük orman kartalı, büyük orman kartalı, bozkır kartalı, şah kartal, kaya kartalı, küçük kartal ve yılan kartalı ile birlikte Türkiye’de yaşayan kartal türleri arasında yer alan balık kartallarının boyları 60 santim, kanat açıklığı ise 150-170 santim arasında ölçülüyor. Orta boy bir kartal olan ve ormanların suya bakan taraflarında yuva yapan balık kartallarının başlıca yaşam alanları ise orman içindeki sular, göller, nehir ve deniz kıyıları.

        BÜYÜK PENÇELERİ SAYESİNDE AVINI KOLAYLIKLA YAKALIYOR

        Balık kartalları 1 metre derine dalabilen, balık, semender, su yılanı ve kurbağa ile beslenen türdür. Göze çarpan en önemli özelliklerinden biri, avlarını yakalamak için geliştirdikleri usta beceriler. Gözleri, su yüzeyindeki hareketleri algılamak üzere özel olarak evrimleşen balık kartalları, balıkların su yüzeyinde hareket etmesiyle hemen avlarına odaklanır ve hızlı bir inişle avını yakalamak için dalış yapar. Balık kartalları, büyük ve güçlü pençeleri sayesinde de balıkların kaygan vücutlarını yakalamada oldukça başarılıdır.

        #balık kartalı
        #uluabat gölü
