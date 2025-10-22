Habertürk
        Haberler Ekonomi Otomobil Volkswagen'den 2 modelin üretimine ara kararı - Otomobil Haberleri

        Volkswagen'den 2 modelin üretimine ara kararı

        Volkswagen, iki önemli modelinin üretimini durdurmaya hazırlanıyor. Golf ve Tiguan modellerinin üretimine bu hafta ara verecek Alman marka, söz konusu gelişmenin yeni bir çip krizinin merkezinde yer alan Hollandalı Nexperia ile ilgili olmadığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 17:56 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:56
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), üretim kesintisine gidiyor. Markadan yapılan açıklamaya göre, Golf ve Tiguan modellerinin üretimine bir süre için ara verilecek.

        VW'nin üretim kesintisi her ne kadar yeni patlak veren 'çip skandalı' il ilgili görülse de, Alman marka bu iddiaları red etti.

        Alman yayın organı Bild ise VW'nin tedarikçilerine dayandırdığı haberinde, markanın üretim kesintisinin Hollandalı çip üreticisi Nexperia ile ilgili bir anlaşmazlıkla bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

        Reuters'a konuşan bir VW yetkilisi, Golf ve Tiguan modellerinin üretimine bu hafta ara verilmesinin, sonbahar tatiline denk gelen stok sorunları nedeniyle 'uzun zamandır planlandığını' söyledi. Şirket sözcüsü üretim duraklamalarının hafta sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

        KRİZ HOLLANDA'DA PATLAK VERDİ

        Çinli Wingtech'in bir yan kuruluşu olan Hollandalı çip üreticisi Nexperia, küresel otomotiv tedarik zincirlerini tehdit eden bir çıkmazın merkezinde yer alıyor.

        Hollanda hükümeti, fikri mülkiyet endişelerini gerekçe göstererek 30 Eylül'de Nexperia'nın kontrolünü ele geçirdi. Buna karşılık Çin hükümeti, şirketin nihai ürünlerinin ihracatını yasakladı.

        Nexperia'nın çipleri otomobillerde yüksek hacimlerde yaygın olarak kullanılıyor ve bu da otomobil üretiminde olası aksaklıklar konusunda endişelere yol açıyor.

        Volkswagen, daha önce yaptığı açıklamada, Nexperia çip kısıtlamalarının faaliyetleri üzerindeki etkisini değerlendirdiğini bildirmişti.

        Habertürk Anasayfa