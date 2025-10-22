Maltepe'de tartıştığı kişinin üzerine aracını sürerek ölümüne neden olan sürücü yakalandı
Maltepe'de trafikte başlayan tartışma ölümle bitti. İddiaya göre, 27 yaşındaki sürücü B.E., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Baran İren'in üzerine aracını sürdü. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı
Maltepede trafikte tartıştığı kişinin üzerine aracını sürerek ölümüne neden olduğu belirlenen sürücü B.E. gözaltına alındı.
Fındıklı Mahallesinde gece saatlerinde B.E. (27) ile Baran İren (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle B.E,aracını üzerine sürdüğü İrene çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İren, ağır yaralandı. Sürücü B.E. ise olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. İren, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
"Kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten adam öldürme" suçundan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli B.E.nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Öte yandan şüpheli B.E.nin, Baran İrenin üzerine aracını sürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, sürücünün yolda aracıyla bir kaç defa ileri ve geri gitmesi, İrenin yolda yürüyerek sürücüye doğru gelmesi, sürücünün de üzerine sürerek çarptığı İrenin yola savrulması yer aldı.
FOTO: DHA