        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren Asgari ücret maratonu aralıkta başlıyor: Son 10 yıl yılda kaç kat artış oldu? - Asgari ücret zammı haberleri - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Asgari ücret maratonu aralıkta başlıyor: Son 10 yıl yılda kaç kat artış oldu?

        Gözler aralık ayında başlayacak asgari ücret maratonunda. Zam pazarlığı başlamadan önce işçi, işveren ve hükümet; tespit komisyonunun yapısını ele aldı. Peki o toplantıdan ne çıktı? Son 10 yılda asgari ücrette kaç kat artış oldu? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 22.10.2025 - 18:27 Güncelleme: 22.10.2025 - 18:36
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet tespit komisyonunun yapısını tartıştı. Milyonlarca çalışan maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor.

        SON 10 YILDA 23 KAT ARTIŞ YAPILDI

        2015 yılında 949 lira olan asgari ücret, 2020'de 2 bin 324 liraya çıkarıldı. 2024'te 17 bin liraya yükseltilen asgari ücret, 2025'te 22 bin 104 lira oldu. Asgari ücrette son 10 yılda 23 kat artış yapıldı.

        KOMİSYONUN YAPISI DEĞİŞMEZSE TÜRK İŞ GÖRÜŞMELERE KATILMAYACAK

        2026 yılında geçerli olacak zam oranının belirlenmesi için asgari ücret maratonu aralık ayında başlayacak. İşçi, işveren ve hükümeti temsilen beşer kişiden olmak üzere toplam 15 kişilik asgari ücret tespit komisyonu zam oranını belirleyecek. Ancak komisyonun yapısı tartışma konusu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, komisyonun yapısı değişmezse asgari ücret görüşmelerine katılmayacaklarını açıklamıştı.

        TESPİT KOMİSYONUNUN YAPISI İÇİN TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Bu nedenle asgari ücret pazarlığı başlamadan önce tespit komisyonunun yapısına dair önemli bir toplantı yapıldı. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, TİSK ve hükümetin yer aldığı üçlü danışma kurulu, komisyonun yapısının değişmesini ele aldı. Toplantıda somut bir adım atılmadı. Asgari ücrete dair takvim ele alınmadı.

        Hükümet masaya bir öneri getirmedi. TİSK komisyonun yapısının değişmemesini isterken TÜRK-İŞ tutumunu devam ettirmekte kararlı. Bir değişiklik olmazsa TÜRK-İŞ görüşmelere katılmayacak. TÜRK-İŞ önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önerilerini dinlemek istiyor. Gözler, aralık ayında başlayacak asgari ücret maratonuna çevrildi.

