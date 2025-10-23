Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, Hanbaşı Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı.

Hayatını kaybeden Cesur Arslan.

4 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

AA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çıkan arbedede Cesur Arslan, Kenan Kızıl, E.Y. ve T. K. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden Kenan Kızıl.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 AĞIR YARALI VAR

Yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Arslan ve Kızıl, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavgada ağır yaralanan E.Y. ve T.K, Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.