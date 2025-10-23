Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte son durum
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkarırken, ülke puanına da katkıda bulundu. Sarı-kırmızılıların galibiyetiyle Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i evinde 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Osimhen (2) ve Yunus Akgün kaydederken, Bodo'nun tek sayısı Helmersen'den geldi.
Cimbom bu sonuçla Devler Ligi'nde üçüncü haftayı 14. sırada tamamladı.
Galatasaray'ın bu galibiyetiyle birlikte, Türkiye'nin UEFA ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
1. İngiltere - 98.782
2. İtalya - 87.230
3. İspanya - 81.703
4. Almanya - 77.830
5. Fransa - 70.819
6. Hollanda - 62.700
7. Portekiz - 59.866
8. Belçika - 56.150
9. TÜRKİYE - 45.200
10. Çekya - 41.700
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
