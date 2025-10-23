Habertürk
        Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte son durum

        Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte son durum

        Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkarırken, ülke puanına da katkıda bulundu. Sarı-kırmızılıların galibiyetiyle Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 09:51 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i evinde 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

        • 2

          Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Osimhen (2) ve Yunus Akgün kaydederken, Bodo'nun tek sayısı Helmersen'den geldi.

        • 3

          Cimbom bu sonuçla Devler Ligi'nde üçüncü haftayı 14. sırada tamamladı.

        • 4

          Galatasaray'ın bu galibiyetiyle birlikte, Türkiye'nin UEFA ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

        • 5

          1. İngiltere - 98.782

        • 6

          2. İtalya - 87.230

        • 7

          3. İspanya - 81.703

        • 8

          4. Almanya - 77.830

        • 9

          5. Fransa - 70.819

        • 10

          6. Hollanda - 62.700

        • 11

          7. Portekiz - 59.866

        • 12

          8. Belçika - 56.150

        • 13

          9. TÜRKİYE - 45.200

        • 14

          10. Çekya - 41.700

        • 15

          İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

          Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

